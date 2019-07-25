1.23 مليار درهم صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي النصفية بنمو 5.8%

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت البيانات المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاع صافي الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 6.3% إلى 1,45 مليار درهم مقارنة مع 1,36 مليار درهم في الربع الثاني 2018. ونمت الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 6.7% إلى 789.7 مليون درهم مقارنة مع 740.2 مليون درهم في الربع الثاني 2018.

وزادت الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 10% إلى 630.1 مليون درهم بالمقارنة مع 572.7 مليون درهم في الربع الثاني 2018. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار في الربع الثاني 2019 بنسبة 4.1% إلى 158.6 مليون درهم مقارنة مع 165.3 مليون درهم في الربع الثاني 2018.

وبالنسبة للنصف الأول 2019 مقارنة مع النصف الأول 2018 فقد نما صافي الإيرادات في النصف الأول 2019 بنسبة 5.8 % إلى 2,88 مليار درهم مقارنة مع 2,72 مليار درهم في النصف الأول 2018

وزادت الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 6.5% إلى 1,57 مليار درهم مقارنة مع 1,48 مليار درهم في النصف الأول 2018. وارتفع صافي أرباح المجموعة في النصف الأول 2019 بنسبة 5.8% إلى 1,23 مليار درهم مقارنة مع 1,16 مليار درهم في النصف الأول 2018.

وزادت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار في النصف الأول 2019 بنسبة 9.4 % إلى 345.0 مليون درهم مقارنة مع 315.2 مليون درهم للنصف الأول 2018.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية 30 يونيو 2019 بقيمة 124.7 مليار درهم، بما يمثّل زيادة بنسبة 1.4% ارتفاعاً من 122.9 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2018 وبانخفاض بنسبة 0.4% من 125.2 مليار درهم في 31 ديسمبر2018.

عائد قوي

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل المصرف أداء جيداً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 10% إلى 630.1 مليون درهم، ما يمثل عائداً قوياً على حقوق المساهمين بنسبة 18.9%، وهو من بين الأعلى في القطاع المصرفي بالدولة.

ونتمتع اليوم بوضع جيد لمواصلة أدائنا القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بعد الزخم الكبير الذي شهدته جميع قطاعات أعمالنا خلال النصف الأول، بفضل زيادة الإيرادات عموماً نتيجة ارتفاع حجم تمويلات العملاء، بالإضافة إلى نمو الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار.

وأضاف: سجلنا نمواً في الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 6.7% مدعومة بمبادرات رفع كفاءة التكاليف، والتي قابلتها بشكل جزئي استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعمال المصرف وتحسين تجربة العملاء المصرفية.

ولا تزال رسملة المصرف عند مستويات جيدة، حيث ارتفع معدل كفاية رأس ماله بحسب معايير بازل 3 إلى 18.33%. أما معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين، فقد بلغ 17.24%، ولا يزال مستوى السيولة لدينا قوياً أيضاً، حيث بلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 79.0%.

استثمار في التقنيات

وقال: خلال النصف الأول 2019، كثّفنا استثماراتنا في التقنيات الحديثة وشرعنا في تطبيق برنامج التحول الرقمي التدريجي في مختلف أقسام المصرف لنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتطويرها من خلال التحسينات المستمرة لمنصاتنا المصرفية.

ويشكّل إطلاق خدمة «تمويل إكسبريس» التي تتيح للعملاء فرصة الوصول الفوري إلى التمويل الشخصي، وتدشين المنصّة الرقمية الموحّدة «دايركت من أبوظبي الإسلامي» لتسهيل عمل العملاء من الشركات، تجسيداً عملياً لتوظيف المصرف أحدث التقنيات الرقمية لإحداث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية والارتقاء بتجربة عملائنا».