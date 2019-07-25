4 ملايين درهم أرباح «إشراق للاستثمار» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «إشراق للاستثمار»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي عن تسجيل صافي أرباح قدره 4 ملايين درهم، خلال النصف الأول والمنتهية في 30 يونيو 2019، لتختتم بذلك نصف عام جديداً مكللاً بالأرباح المالية بقيادة إدارتها الجديدة.وواصلت خطط التنويع التي تنتهجها الشركة تحقيق النتائج المرجوة مع تسجيل كل من أقسامها معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستمرت أعمال الشركة في قطاعي التأجير والضيافة بما فيها الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في نوران مارينا، بأدائها المتفوق بفضل خدماتها المميزة وجودتها العالية، حيث وصلت معدلات الإشغال إلى 100% و88% على التوالي. كما قدّمت محفظة «إشراق» الاستثمارية دخلاً قوياً من الاستثمارات والودائع.

وعلى صعيد المشاريع، وصلت نسبة تشييد مشروع «مارينا رايز» في جزيرة الريم إلى أكثر من 40%، وتسير عمليات الإنشاء على قدم وساق ليكون المشروع جاهزاً في الربع الرابع من 2020.

ووفقاً لرؤية تهدف إلى تعزيز دخل محفظة القطاع العقاري في الشركة وافق مجلس إدارة «إشراق» على البدء بأعمال البناء والتشييد لمشروع «جميرا رايز» ضمن قرية جميرا الدائرية، الذي يضم اثنين من الأبراج متعددة الاستخدامات وبرجاً ثالثاً مخصصاً للشقق الفندقية.

وسيعزز هذا المشروع محفظة إشراق وإمكاناتها بإضافة مساحة تأجيرية جديدة إضافية تبلغ 35,500 متر مربع وإضافة إلى ذلك لا تزال شركة «إشراق» تبحث خططاً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تم إرسال الطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي طلبت بدورها وثائق إضافية قبيل إصدار موافقتهاواقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة إلغاء القيد على الحدّ الأقصى لملكية الأجانب في أسهم الشركة.