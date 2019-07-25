«إعمار»: سداد صكوك بـ 1.8 مليار درهم ينعكس على نتائج الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، أنها سددت قيمة صكوك مستحقة بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) وفقاً للشروط المتفق عليها عند إصدارها، لافتة إلى أن بيانات السداد ستنعكس على النتائج المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان، أمس، نشر على سوق دبي المالي لتوضيح إعلان شركة «إعمار للصكوك المحدودة» التابعة لها عن سداد قيمة الصكوك المذكورة، إن الأثر المالي لعملية السداد يتمثل في زيادة الربحية نتيجة سداد دين ذي تكلفة مرتفعة.

وأكدت عدم وجود تأثير جوهري لهذه المعاملة على ميزانية الشركة. وجاء سداد الصكوك في إطار برنامج شركة «إعمار للصكوك المحدودة» لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار.