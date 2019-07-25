5.8 % نمو أرباح «أبوظبي الإسلامي» إلى 1.2 مليار

المصدر: أبوظبي - البيان

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً في صافي الأرباح للربع الثاني بنسبة 10% إلى 630 مليون درهم، وبنسبة 5.8% إلى 1,23مليار درهم خلال النصف الأول 2019.

ويعود هذا الأداء القوي إلى نمو صافي الإيرادات 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2019 لتصل إلى 1,450.5 مليون درهم، وذلك بسبب متانة وحدات أعماله الأساسية، وهو ما انعكس إيجابياً في ارتفاع صافي قيمة أصول تمويل العملاء بنسبة 3.4% إلى 78.9 مليار درهم.

في حين ارتفع دخل المصرف من صرف العملات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 20.8% إلى 71.1 مليون درهم، كما سجّل نمواً في دخل الاستثمارات بنسبة 30.8% إلى 161.9 مليون درهم.

وزاد صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 3.4% إلى 78.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، ارتفاعاً من 76.3 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعةً بنمو أصول تمويل العملاء الأفراد والشركات.