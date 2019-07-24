سوق دبي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت مشتريات على معظم الأسهم القيادية من مكاسب أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، لتربح نحو 10.8 مليارات درهم، في وقت كثف المستثمرون مشترياتهم على سهم «إعمار العقارية» بعد إطلاق شراكة استراتيجية في الصين، وتزايد حالة التفاؤل السائدة بعد الإعلان عن نتائج أعمال قوية وسط تحسن السيولة.

وصعد مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة مكاسب في شهرين بنسبة 2.08% ليغلق مخترقاً مستوى 2800 نقطة عند 2832.53 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي مدعوماً بصعود «إعمار العقارية».

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للجلسة السادسة على التوالي متجاوزاً مستوى 5300 نقطة ليربح 44.78 نقطة أو ما نسبته 0.85%، ويصل إلى 5343.86 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي مع صعود سهم «الدار العقارية» و«اتصالات».

وشهدت سيولة السوقين تحسناً ملحوظاً من 522 مليون درهم إلى 723.6 مليون درهم، منها 385.2 مليوناً في دبي و338.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 380.56 مليون سهم منها 273.67 مليوناً في دبي، و106.89 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6962 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت القيمة السوقية لأسهم السوقين إلى نحو 914.2 مليار درهم بعد مكاسب 5.75 مليارات في دبي و5.05 مليارات في أبوظبي.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار 3.41% بعد مواصلة إعمار صعوده القوي مرتفعاً بأكثر من 4% ليتجاوز سعره مستوى 5 دراهم ويغلق عند 5.15 دراهم أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي بعدما أبرمت صفقة مع مطار بكين داشينغ الدولي بشأن مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم، كما ربح «إعمار مولز» 4.6%، و«إعمار للتطوير» 2.5%، و«الاتحاد العقارية» 2.3%.

وصعد قطاع البنوك 1.28% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.73%، و«دبي التجاري» 1.28%. وزاد قطاع النقل 2.3% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 4.67% و«أرامكس» 2.4%، وارتفع قطاع الاتصالات 1.8% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

زاد قطاع الاستثمار 1.11% بفعل ارتفاع «سوق دبي المالي» 3.31% و«دبي للاستثمار» 0.7%، وارتفع قطاع السلع 0.80% مع ارتفاع «دي إكس بي» 0.94% وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.74%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 88.76 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 83.2 مليون درهم، مرتفعاً إلى 5.25 دراهم. وسجل سهم «مجموعة السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.11% إلى 0.494 درهم، فيما كان سهم «اكتتاب القابضة» على رأس الخاسرين بنسبة 4.08% إلى 0.188 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقارات 5.6% بدعم صعود «الدار العقارية» 5.96%، وزاد قطاع السلع 3.78% مع صعود سهم «العالمية القابضة» بنسبة 8.43%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.78% على أثر صعود «الواحة كابيتال» 1.98%، و«إشراق» 1.71% وزاد قطاع الاتصالات 1.6% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها لارتفاع أرباحها بنسبة 3% بالنصف الأول

وارتفع قطاع البنوك 0.33% مع ارتفاع سهم «رأس الخيمة الوطني» 4.4% و«أبوظبي الإسلامي» 1.45%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة0.16% بفعل ارتفاع سهم «سيراميك رأس الخيمة» 1.29%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 92.21 مليون درهم، ليغلق عند 8.95 دراهم. وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 8.43% إلى 1.80 درهم، فيما كان سهم «طاقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.13% إلى 0.740 درهم.

دفعة

قال وسطاء في السوق لـــ «البيان الاقتصادي»، إن توقيع «إعمار العقارية» مذكرة تفاهم مع شركة مدينة مطارات بكين الجديدة للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال ونتائج الشركات الكبرى القوية أعطت دفعة إيجابية للمستثمرين، وهو ما عزز كثيراً من أداء المؤشرات بمكاسب قوية لم نشهدها منذ وقت طويل.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري اجتماعاً لمجلس الإدارة الأحد المقبل للموافقة على النتائج المالية في 30 يونيو 2019.

سجلت شركة «الخليج للملاحة القابضة»، خسائر 27.7 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر 15.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018، ووافق مجلس إدارة الشركة على رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%، وتفويض الإدارة بالحصول على الموافقات اللازمة.

أعلنت الشركة العالمية القابضة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم سيد شعيب عضو تنفيذي، وخليفة يوسف خوري عضو مستقل وغير تنفيذي، وإلهام عبدالغفور القاسم عضو مستقل وغير تنفيذي.