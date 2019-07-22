65.1 مليوناً صافي أرباح سوق دبي المالي النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 65.1 مليون درهم بانخفاض نسبته 21% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 82.8 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 37 مليون درهم مقابل 33.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2018، بارتفاع نسبته 9%.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 163.5 مليون درهم وذلك في مقابل 182.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 88.8 مليون درهم من العمليات التشغيلية و74.7 مليوناً من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول 98.4 مليون درهم مقابل 99.6 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى 2018. فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني، فقد بلغت 85.6 مليون درهم مقابل 83.3 مليون درهم في الربع الثاني 2018، وبلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 48.6 مليون درهم مقابل 49.4 مليون درهم في الربع الثاني 2018.

وتراجع إجمالي قيمة تداولات السوق خلال النصف الأول بنسبة 31.5% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة 2018 ليبلغ 25 مليار درهم، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: جاء تراجع قيمة تداولات سوق دبي المالي متماشياً مع الاتجاه العام السائد في أسواق المال العالمية، حيث انخفضت قيمة التداول 74% منها خلال النصف الأول مقارنة بمستوياتها في الفترة المماثلة 2018. وفي المقابل سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 5% خلال النصف الأول على عكس الاتجاه النزولي في غالبية الأسواق العالمية حيث تراجعت مؤشرات 47 بورصة عالمية تمثل قرابة ثلثي البورصات الأعضاء في اتحاد البورصات العالمية. وهذا الارتفاع المعقول يعطي إشارة جيدة إزاء التوجه العام للسوق، ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء الإيجابي، لاسيما في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وأضاف: حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الإمارات صافي شراء بقيمة 870 مليون درهم، ترتفع إلى قرابة مليار درهم عند استثناء المستثمرين العرب والخليجيين. واجتذب السوق 904 مستثمرين جُدد، من بينهم 90 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 844,028 مستثمراً.

استثمار مؤسسي وأجنبي

ويمتلك سوق دبي المالي حضوراً مؤثراً للاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء، إذ يتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة، بما في ذلك 90 مؤسسة استثمارية تم استقطابها إلى السوق خلال النصف الأول 2019. ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية النصف الأول، ووصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 52.3%. وحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق، إذ استحوذوا على 50% من تداولاته خلال النصف الأول، كما وصلت ملكيتهم إلى 17.5% من إجمالي القيمة السوقية.