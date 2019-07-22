البنوك تدعم صعود سوق أبوظبي.. وجني أرباح في دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات جلسة أمس وسط تراجع السيولة إلى ما دون 250 مليون درهم، مع تجدد قلق المستثمرين بشأن التوترات الجيوسياسية.

وصعد سوق أبوظبي بدعم من قطاع البنوك، فيما تراجع سوق دبي بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح عقب الصعود القوي للسوق أواخر الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.33% عند مستوى 5235.37 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والتأمين والاستثمار، فيما انخفض مؤشر سوق دبي متخلياً عن مستوى 2750 نقطة ليتراجع 0.86% إلى 2739.26 نقطة مع هبوط أسهم العقارات والبنوك.

وتراجعت سيولة السوقين من 768 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 234.32 مليوناً، منها 146.84 مليون درهم في دبي و87.48 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 214.91 مليون سهم، موزعة بواقع 69.87 مليون سهم في أبوظبي و145 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 2886 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع قطاع البنوك بأبوظبي 0.86% مع صعود سهم «أبوظبي الأول» للجلسة الثانية على التوالي مرتفعاً 1% مع دراسته مقترح رفع نسبة تملك الأجانب بكمال أسهمه، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.88% و«أبوظبي الإسلامي» 0.84% و«أبوظبي التجاري» 0.57%، وزاد قطاع الاستثمار 0.23% بدعم ارتفاع «إشراق للاستثمار» 0.7%، فيما استقر «الواحة كابيتال».

وفي المقابل، انخفض قطاع السلع بنسبة 1.1% على أثر هبوط «أغذية» 3.45% وانخفض قطاع الطاقة 0.92% مع تراجع «طاقة» 1.02% و«دانة غاز» 1% و«أدنوك للتوزيع» 0.73%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.69% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقارات بنسبة 0.48% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.67%، و«الدار العقارية» بنسبة 0.47%. ونزل قطاع الصناعة بنسبة 0.17% مع انخفاض «أسمنت الخليج» 6% ونزل «سيراميك رأس الخيمة» 0.64%.

وسجل سهم «أسمنت رأس الخيمة» أكبر نسبة ارتفاع في أبوظبي بنحو 3.69% مغلقاً عند 0.65 درهم، فيما كان سهم «أسمنت الخليج»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 6% إلى 0.85 درهم.

وتصدر سهم «اتصالات» التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 15.49 مليون درهم، ليغلق عند 17.22 درهماً.

سوق دبي

وفي سوق دبي، تراجع قطاع البنوك 0.78% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.29% و«دبي الإسلامي» 0.39%. وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.46% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.23%، و«أرابتك القابضة» 2.27% و«إعمار مولز» 2.04%.

ونزل قطاع السلع 1.21% مع تراجع سهم «دي إكس بي» 1.43%، وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.94% بفعل هبوط سهم «أمانات» بنسبة 1.30% و«تبريد» 0.57%.

وحقق سهم «الاستشارات الدولية» و«إيفا» أكبر ارتفاع بنسبة 15% إلى 0.230 درهم، فيما كان سهم «أمان» على رأس المتراجعين منخفضاً 4.29% إلى 0.468 درهم.

وتصدر «سلامة للتأمين» النشاط مستقطباً سيولة 30.38 مليون درهم، ليغلق عند 0.687 درهم مرتفعاً 0.6% بعد رفع «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للشركة إلى «BBB» مع نظرة مستقرة.

ومال المستثمرون العرب والأجانب في دبي نحو الشراء بصافي استثمار 17.3 مليون درهم، منها 9.165 ملايين للأجانب و8.13 ملايين درهم للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 17.3 مليوناً، موزعة بواقع 11 مليون درهم للخليجيين و6.28 ملايين للمواطنين.

وفي أبوظبي اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 6.55 ملايين، فيما مالت كفة الخليجيين والعرب والمواطنين نحو البيع، بصافي استثمار 6.55 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.133 ملايين للمواطنين و1.18 مليون درهم العرب و239.61 ألف درهم للخليجيين.

إفصاحات

ـــ ارتفع صافي أرباح شركة «طيران أبوظبي» بنسبة 23.7% بالغاً 139.4 مليون درهم بالنصف الأول من العام الجاري مقابل 112.68 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018.

ـــ يعتمد مجلس إدارة شركة «دبي للتأمين» الخميس المقبل النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ـــ أعلنت شركة «الشارقة للأسمنت» والتنمية الصناعية وفاة أحمد عبدالله النومان رئيس مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الماضي.

ـــ أعلنت «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» عن تعيينها عمير أحمد في منصب المدير المالي بصفة مؤقتة.

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