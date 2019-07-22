المركزي: أعلى مستوى للسيولة عند 1.64 تريليون بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

حققت السيولة الكلية للإمارات بنهاية يونيو أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 1.64 تريليون درهم مقارنة مع 1.6 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 43 مليار درهم وبنسبة زيادة 2.7%.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن أن السيولة الكلية للإمارات (عرض النقد ن 3) عاودت الارتفاع بنهاية يونيو بعد أن تراجعت إلى 1.61 تريليون درهم بنهاية مايو، لترتفع بنهاية يونيو بمقدار 26.3 مليار درهم وبنسبة 1.6%. ويعكس مؤشر ارتفاع السيولة الإجمالية متانة الوضع الكلي لاقتصاد الإمارات. وأرجعت الإحصاءات ارتفاع السيولة الكلية لارتفاع الودائع النقدية والودائع غير النقدية معا بمقدار 31 مليار درهم، حيث زادت الودائع النقدية من 428.6 مليار درهم بنهاية مايو إلى 430.6 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة 2 مليار درهم. كما ارتفعت الودائع غير النقدية من 814.1 مليار درهم إلى 843.1 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة 29 مليار درهم، بينما تراجعت الودائع الحكومية 3.4 مليارات إلى 294.4 مليارا.

وبلغ النقد المصدر 91.3 مليار درهم نهاية يونيو مقابل 97.7 مليارا بنهاية مايو. وتراجع النقد بالبنوك إلى 14 مليار درهم مقابل 19.1 مليارا بنهاية مايو، والنقد المتداول خارج البنوك إلى 77.3 مليار درهم مقابل 78.6 مليارا بنهاية مايو.

شهادات الإيداع

ورفعت البنوك من شهاداتها للإيداع لدى المصر ف المركزي من 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 إلى 155.8 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة 17.7 مليارا وبنسبة 12.8%. وتعكس زيادة شهادات الإيداع ارتفاع السيولة لدى البنوك. وقفزت أصول المصرف المركزي للشهر الثاني على التوالي إلى 433.5 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 417.7 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15.7 مليارا ونسبة نمو 3.8%.

وكشفت إحصاءات أصول "المركزي" عن ارتفاع ودائع المصرف بنهاية يونيو إلى 138 مليار درهم مقابل 106 مليارات بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 31.2 مليارا ونسبة نمو 29.2%. كما ارتفع بند النقد والأرصدة المصرفية للمصرف من 200.9 مليار درهم إلى 204.3 مليارات بنهاية يونيو بزيادة 3.4 مليارات ونمو 1.7%.

أصول أجنبية

وتراجعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 364.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 379.2 ملياراً بنهاية مايو بانخفاض 14.9 ملياراً ونسبة 3.9% في ظل تراجع بند الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 25.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 41.6 ملياراً بنهاية مايو. وتراجع بند الأصول الأجنبية الأخرى إلى 14.9 مليار درهم مقابل 15.1 ملياراً بنهاية مايو، فيما ارتفع بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 323.5 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة مليار درهم عن مايو.

تحويلات

وبلغت قيمة التحويلات بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو أيه إي إف تي إس) إلى أكثر من 3.6 تريليونات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 3.41 تريليونات لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 190.3 مليار درهم ونسبة 5.6%. وتراجعت التحويلات بين البنوك بنهاية يونيو إلى 568.6 مليار درهم مقابل 602.1 مليار بنهاية مايو بمقدار 33.5 ملياراً، كما تراجعت تحويلات الأفراد إلى 275 مليار درهم مقارنة بنحو 290 ملياراً بنهاية مايو.

وكشفت إحصاءات العمليات المصرفية لشهر يونيو الصادرة عن المصرف المركزي عن أن إجمالي الإيداعات الورقية والنقدية بالمصرف للأشهر الستة (يناير ـ يونيو) بلغت نحو 105.3 مليارات منها 105.2 مليارات إيداعات ورقية و13 مليوناً إيداعات معدنية، وكان يونيو هو أعلى شهور الفترة في الإيداعات حيث بلغت 20.53 مليار درهم منها 20.52 مليار درهم إيداعات ورقية ومليون درهم إيداعات معدنية.

وبلغ إجمالي السحوبات من المصرف خلال الفترة 110.7 مليارات، منها 110.6 مليارات سحوبات نقدية و36 مليوناً سحوبات معدنية، وجاء مايو كأعلى شهور السحوبات، حيث بلغ مقدار السحوبات فيه 25.32 مليار درهم منها 25.3 ملياراً سحوبات ورقية و10 ملايين معدنية.

شيكات

أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة بلغت 612.3 مليار درهم خلال الأشهر من يناير ــ يونيو 201 وذلك لعدد 13 مليون شيك، وكان مارس أعلى شهور الفترة في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة، حيث بلغت 105.9 مليارات درهم لنحو 2.28 مليون شيك.