ارتفاع أرباح بنك الفجيرة الوطني النصفية 15.1 % إلى 357.1 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغ 357.1 مليون درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، بزيادة قدرها 15.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس استراتيجيته المرنة في الأعمال.

وسجل بنك الفجيرة الوطني أيضاً أفضل أرباح تشغيلية على المدار نصف السنوي بلغت 567 مليون درهم بزيادة قدرها 9.1٪ مقارنة بـ519.9 مليون درهم في الفترة نفسها من م 2018 وقد تحقق ذلك خلال التركيز على نمو الأعمال بجودة ثابتة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر الستة 841.5 مليون درهم، حيث شهدت نمواً بنسبة 9.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقد تحقق ذلك من خلال النمو في حجم الأعمال الرئيسية، وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي واستراتيجيات التسعير الفعالة. ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 7.3٪. وبلغت الموجودات 42.5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6.9٪ من أصل 39.8 مليار درهم في نهاية عام 2018 وبزيادة قدرها 11.7٪ عن 30 يونيو 2018.

نمو

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: من المشجع أن نرى بنك الفجيرة الوطني قادرًا على الحفاظ على نموه من خلال التركيز بشكل واضح على أعماله الرئيسية، والتنفيذ الفعال لأعماله واستراتيجيته التشغيلية، وتعزيز العائد على رأس المال وتقديم خدمة عملاء استثنائية.

وأضاف: يسعدنا أن نرى تقدير السوق المتنامي لنا حيث حصل البنك على المركز الثاني في جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2019 من قبل ميديا كويست في فئة أفضل 10 شركات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المركز الأول في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم تكريم البنك بالجائزة الدولية لمشاركة الموظفين في جوائز التميز في الأعمال الدولية لعام 2019.

وسيستمر البنك في الالتزام بأعلى معايير الامتثال والرقابة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر بما يتماشى مع التغييرات التنظيمية الجديدة والمبادرات الرقمية ومتطلبات أمن المعلومات والإنترنت. وباعتبارنا مؤسسة حاصلة على الامتياز التجاري بقوى عاملة مشغّلة وممكّنة، فإننا متفائلون بأن المجموعة ستستمر في أداء أعمالها بشكل لافت على مدار العام مما يضيف قيمة إلى اقتصاد الإمارات ككل.