الأسهم المحلية تربح 35.3 ملياراً في 3 أسابيع

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصلت الأسهم المحلية موجة صعودها لتعزز مكاسبها خلال الـ 3 أسابيع الأخيرة وتزيد جاذبيتها أمام المستثمرين والصناديق والمحافظ المحلية ومن دول العالم.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم المحلية نحو 35.32 مليار درهم مكاسب سوقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مدعومة بعمليات شراء مكثفة طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي البنوك والعقارات، لتصل بذلك قيمة المكاسب اليومية ما يعادل نحو 2.35 مليار درهم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسهم مكاسب سوقية 24 مليار درهم خلال آخر 15 جلسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة و11.3 ملياراً في سوق دبي المالي.

وارتفع إجمالي الرسملة السوقية من 860.2 مليار درهم إلى 895.5 ملياراً بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت مكاسب الأسهم في السوقين خلال الأسبوع الماضي 23.8 مليار درهم حيث ساعدت النتائج الفصلية القوية لعدد من البنوك المحلية المدرجة في إنعاش التداولات وإنعاش الطلب على الأسهم فيما كانت أضافت 5.7 مليارات في الأسبوع السابق عليه و5.8 مليارات درهم في الأسبوع الذي قبله.