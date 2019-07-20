أرباح «بلاك روك» دون التوقعات

المصدر: نيويورك - وكالات

سجلت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم «بلاك روك» أرباحاً دون التوقعات خلال الربع الثاني، رغم تدفقات المستثمرين التي دفعت أصول الشركة قرب 7 تريليونات دولار.

وبلغ ربح الشركة مليار دولار أو 6.41 دولارات للسهم، مقارنة مع 1.08 مليار دولار أو 6.62 دولارات للسهم في نفس الفترة من العام السابق، مقابل توقعات أشارت إلى وصوله عند 6.5 دولارات، وتراجعت الإيرادات 2% إلى 3.52 مليارات دولار. ووصلت الأصول الخاضعة لإدارة الشركة إلى 6.84 تريليونات دولار في نهاية الربع السنوي، مقارنة مع 6.3 تريليونات في نفس الفترة من العام السابق.