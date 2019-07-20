18.3 مليار دولار يضخها مستثمرو العالم في الأسهم والسندات

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغاً صافياً قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليارات في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات التي تلقتها الأسهم الأمريكية 5.3%، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحاً للتدفقات.

وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، التي تلقت تدفقات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مما يصل بالإجمالي منذ بداية العام إلى 455 مليار دولار في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون أصول الملاذ الآمن بسبب التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.