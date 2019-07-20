13 مليار دولار أرباح «مايكروسوفت»

المصدر: واشنطن - وكالات

ارتفع سهم «مايكروسوفت» خلال التعاملات أمس مدعوماً بتحقيق نتائج أعمال قوية في الربع المالي الرابع المنتهي 30 يونيو بدعم من أنشطة الحوسبة السحابية و«لينكد إن» و«أوفيس».

وبلغت أرباح شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة 13.19 مليار دولار أو 1.71 دولار للسهم من 8.87 مليارات دولار أو 1.14 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت الإيرادات إلى 33.72 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو مقارنة بنحو 30.09 مليار دولار قبل عام. وتوقّع محللون تحقيق «مايكروسوفت» أرباحاً بحوالي 1.21 دولار للسهم وإيرادات تصل إلى 32.77 مليار دولار.

وأكد المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا أن البيانات القوية تأتي نتاج شراكات ناجحة مع كيانات رائدة في مجالات عدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم «مايكروسوفت» 1.8% إلى 138.8 دولاراً خلال التعاملات وعلى أثر ذلك، عززت الشركة قيمتها السوقية أعلى تريليون دولار.