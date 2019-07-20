6 % خسائر النفط في أسبوع

المصدر: طوكيو-‏سنغافورة - رويترز

تكبدت أسعار النفط نحو 6 %خلال تعاملات الأسبوع الماضي رغم مكاسب الخام الطفيفة خلال التعاملات أمس وأغلقت عقود الخام الأمريكي أول من أمس منخفضة 2.6% مما فاقم من خسائر الخام.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم تجدد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 81 سنتاً أو 1.3% إلى 62.74 دولاراً للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1% إلى 55.89 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولاراً.