«سامتيك»: استقطاب دبي للمبتكرين يضمن استمرار تفوقها عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن حكومة دبي تدرك تماماً أن استمرارية تفوقها إقليمياً وعالمياً مرهون ببقائها وجهة للمتفوقين تكنولوجياً، وأن استمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن دبي نجحت في تصدر مشهد الثورة الصناعية الرابعة بعد إطلاقها الاستراتيجية الخاصة بذلك والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، حيث تجسد الاستراتيجية توجهات حكومة الإمارات في أن تصبح الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده، ومثل ذلك لا يتأتى إلا بالابتكار المتواصل.

وأضاف أن دبي تعد بمثابة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، والقاعدة الإقليمية للعلاقات التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا وعمالقة وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب كونها المدينة الرائدة في قطاع الخدمات الذكية.

وأوضح أن العديد من الإنجازات والابتكارات التي حققتها مدينة دبي الذكية في مجال التكنولوجيا، ومنها منصة موحدة ومشتركة لتقنية بلوكتشين لحكومة دبي، ففي سبيل تحقيق رؤية دبي لعام 2021 كمدينة ذكية، تعمل القطاعات الحكومية بشكل متواصل على تعزيز وتطوير خدماتها تماشياً مع رسالتها الهادفة إلى تبني الابتكار في جميع القطاعات، عن طريق إطلاق ما يزيد عن 20 تطبيقاً بتقنية بلوكتشين في قطاعات حكومية مختلفة.

وأضاف أن دبي تسعى إلى تحويل أكثر من 1100 خدمة حكومية أساسية إلى خدماتٍ ذكية يتم تنفيذها بشكلٍ أساسي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد قائم على البيانات تقدّر جهات اقتصادية أنه سيحقق عائداتٍ إضافية بقيمة 10.4 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.