الأسهم تحتفي بنتائج البنوك والمحفزات الحكومية

المصدر: دبي - عمرو عادل

احتفت أسواق الأسهم المحلية على طريقتها الخاصة في الأسبوع الماضي، الذي شهدت نهايته انطلاقة قوية لموسم النتائج وبدايته إعلان وزارة الاقتصاد إلغاء وخفض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات.

وحلقت الأسهم مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على الأسواق إلى جانب انفتاح شهية المستثمرين على مختلف الأسهم، وخاصة قياديات البنوك، ومنها «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول»، بعد أن سجلت أرباحاً قياسية خلال النصف الأول.

ووصل صافي شراء الأجانب «غير العرب» في السوقين خلال الأسبوع الماضي 233.4 مليون درهم منها 73.36 مليوناً في دبي و160.02 مليوناً في دبي، فيما وصل صافي استثمارات الخليجيين 28 مليون درهم، والمؤسسات 333.35 مليوناً.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.88% ليتخطى حاجز 2750 نقطة ويغلق عند 2762.98 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نهاية أبريل الماضي، بدعم صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.3% ليعزز تواجده فوق مستوى 5200 نقطة ليغلق عند 5218.13 نقطة، على أثر صعود أسهم العقارات والبنوك والاتصالات.

ارتفعت السيولة الكلية إلى 1.93 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه موزعة بواقع مليار في دبي و931.33 مليوناً في أبوظبي.

كما زادت أحجام التداول الأسبوعية من 559.6 مليون سهم إلى 1.13 مليار سهم منها 824.06 مليوناً في دبي و306.85 ملايين في أبوظبي.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسهم مكاسب خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 23.8 مليار درهم توزعت بين 15.37 ملياراً في أبوظبي و8.45 مليارات في دبي، لترتفع الرسملة السوقية إلى 895.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع من 871.74 ملياراً في الأسبوع السابق عليه.

دبي

وفى سوق دبي، صعد قطاع البنوك 2.5% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.5% مع تحقيق البنك نتائج مالية تاريخية في النصف الأول من العام الجاري وحصوله على تصريح من السعودية لفتح 20 فرعاً جديداً في المملكة، و«مصرف عجمان» 4.4% و«دبي الإسلامي» 1.18% مدعوماً بتحقيق نمو في أرباح النصف الأول بنسبة 13٪، و«دبي التجاري» 1.88%.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.53% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.52% و«أرابتك القابضة» 6% و«إعمار للتطوير» 7.32%، و«ديار للتطوير» 5.4%، و«الاتحاد العقارية» 6.02%، و«داماك» 2.85%.

وارتفع قطاع السلع 7.34% مع ارتفاع «دي إكس بي» بنسبة 8.8% التي كشفت مؤخراً عن زيادة الزوار في منتزهات «دبي باركس» التابعة لها بدبي، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 6.9% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 7.94% و«سوق دبي المالي» 6.88% و«المدينة للتمويل» 4.17%، وصعد قطاع الاتصالات 4.86% مع ارتفاع «دو» بالنسبة ذاتها.

كما صعدت أسهم التأمين بعد ارتفاع «سلامة» 2.71%، و«تكافل الإمارات» 0.67%، وأمان 7.47%، و«دار التكافل» 2.54%.

أعلى تداولات

وحصد سهم «إعمار العقارية» أعلى تداولات بعدما استقطب سيولة بنحو 240.78 مليون درهم، ليغلق عند 4.77 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 227.14 مليون درهم، ليقفل عند 4.12 دراهم، ثم سهم «جي أف أتش» بتداولات 88.30 مليون درهم، ليصل عند 0.88 درهم.

وحقق سهم «أملاك للتمويل» أكبر نسبة ارتفاع في سوق دبي بنحو 25.1% إلى 0.27 درهم مع إحراز الشركة تقدماً في مفاوضات إعادة هيكلة قروض وذلك للمرة الثانية على التوالي، تلاه «سلامة» بنسبة 19.82% إلى 0.57 درهم، فيما كان سهم «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.9% إلى 1.02 درهم، ثم سهم «إعمار مولز»، بنسبة 2.97% إلى 2.02 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب «غير العرب» نحو الشراء، بصافي استثمار 73.36 مليون درهم، فيما مال الخليجيون والعرب والمواطنون نحو البيع، موزعة بواقع 3.64 ملايين درهم والخليجيون، و5.5 ملايين درهم للعرب و64.21 مليون درهم للمواطنين.

نتائج نصفية

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.3% مع صعود «أبوظبي الأول» 4% مدعوماً بنتائج نصفية قوية وسعى مجلس إدارته رفع نسبة تملك الأجانب بأسهمه، و«أبوظبي التجاري» 3.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.22%.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.9% مع صعود سهم «الدار العقارية» 3.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 6.67% و«الواحة» 7.45%، و«إشراق» 0.48%.

وارتفع قطاع الاتصالات 3.2% مع صعود سهم «الاتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفعت أسهم «طاقة» 9.6%، و«دانة غاز» 4.95%، و«أدنوك للتوزيع» 1%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 350.37 مليون درهم، وارتفع5.12% 14.84 درهماً، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 189.4 مليون درهم، ليغلق عند 16.78 درهماً، ثم سهم «الدار العقارية» حاصداً نحو 160.54 مليون درهم، ليقفل عند 2.01 درهم.

أكبر ارتفاع

وحقق سهم «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 35.95% ليغلق عند 0.66 درهم، ثم سهم «أبوظبي لبناء السفن» 14.84% إلى 1.55 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» على رأس المتراجعين منخفضاً بنسبة 14.04% إلى 3.20 دراهم، تلاه سهم «أم القيوين للاستثمارات» 12.76% إلى 0.98 درهم، ثم سهم «رأس الخيمة للإسمنت» 9.91% إلى 0.98 درهم.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 191.82 مليون درهم موزعة بواقع 160.02 مليون درهم للأجانب، و31.66 مليون درهم للخليجيين، و131.2 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 191.82 مليون درهم.

شراء

مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 261.42 مليون درهم، منها 233.4 مليون درهم للأجانب «غير العرب»، و28 مليوناً للخليجيين. فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 261.42 مليون درهم، منها 5.38 ملايين درهم للعرب، و256.04 مليون درهم للمواطنين.

وعززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 333.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 333.35 مليون درهم.