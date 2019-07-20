مكاسب جماعية لمؤشّرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

سيطرت حالة من الإيجابية على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، واستفادت الأسواق من نتائج قوية لشركات كبرى بالإضافة إلى تحسّن معنويات المستثمرين من توقعات بإقدام أكبر البنوك المركزية في العالم بإجراء المزيد من التيسير النقدي، حيث انتعشت المؤشرات بصورة جماعية وصعدت الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في الوقت الذي دفعت فيه نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت أسهم التكنولوجيا للارتفاع، وعززت تفاؤل السوق بعد أن قدم جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي دفعة للآمال بأن المركزي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ـــ وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 23.41 نقطة أو 0.09% عند الفتح إلى 27246.38 نقطة.

ـــ وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقاط أو0.31% إلى 3004.26 نقاط.

ـــ وربح مؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42% إلى 8241.34 نقطة.

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وارتفعت الأسهم الأوروبية 0.5% بفضل أداء قوي لقطاع النفط وتعزز التوقعات بإقدام أكبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على إجراء المزيد من التيسير النقدي، متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات المتباينة لنتائج أعمال الشركات.وتصدرت آنهاوزر - بوش إنبيف المالكة لبداويزر المؤشر الأوروبي الرئيسي، لترتفع أسهم الشركة 4.6% بعد أن قالت شركة صناعة الجعة المثقلة بالديون إنها اتفقت على بيع عملياتها الأسترالية إلى أساهي اليابانية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أول من أمس إن صانعي السياسات لا يمكنهم انتظار حدوث كارثة اقتصادية لتقديم تحفيز، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وقدم الدعم لأسواق الأسهم في أنحاء العالم. وخلال التعاملات ارتفع المؤشر القياسي ستوكس الأوروبي الذي بلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع أول من أمس 0.5% مقتدياً بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت.

وارتفع قطاع النفط والغاز 0.55% مع ارتفاع أسعار النفط في ظل أحدث مؤشرات على تورت بين الولايات المتحدة وإيران.

قفزة يابانية

وانتعشت الأسهم اليابانية بقوة من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تلقت فيه الأصول العالية المخاطر دفعة بعد أن عزز مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الأمريكي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تصدر قطاع أشباه الموصلات للقطاعات الرابحة. وارتفع المؤشر نيكاي 2% إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بالنسبة نفسها أول من أمس. ودفع الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز مستويات فنية رئيسية عدة بما في ذلك المتوسط المتحرك في 25 يوماً والمتوسط المتحرك في 50 يوماً. وفي أسبوع تكبد نيكاي خسارة 1% في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو.

قطاع الرقائق

وارتفع قطاع الرقائق الياباني مقتدياً بتوقعات إيجابية للإيرادات من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مع ارتفاع أسهم أدفانتست كورب 7.1% وصعود أسهم طوكيو إلكترون 3.5% وارتفاع أسهم ديسكو 4.2%.

ومخالفاً الاتجاه العام، تراجع سهم شركة البريد الياباني القابضة 0.8% لأدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن نيبون لايف، أكبر شركة تأمين خاصة في البلاد، طلبت من البريد القابضة وقف بيع وثائقها للتأمين في مكاتب البريد التابعة للشركة.