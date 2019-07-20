منع تحليق «737 ماكس» يفاقم خسائر «بوينغ»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية بوينغ أن المشكلات التي تواجهها طائرتها «737 ماكس» ستؤدي إلى تراجع رقم أعمالها وأرباحها قبل حسم الضرائب في الفصل الثاني من العام بمقدار 5.6 مليارات دولار.

وقالت مجموعة الصناعات الجوية إنها ستخصص 4.9 مليارات دولار لتغطية النفقات المترتبة بعد حادثين للطائرة «737 ماكس» أسفرا عن سقوط 346 قتيلاً ومنع هذا النموذج من الطائرات من التحليق في العالم منذ مارس.

إلغاء الرحلات

وكانت «بوينغ» قدرت بمليار دولار كلفة الأزمة المرتبطة بطائرتها «737 ماكس» بين منتصف مارس ومنتصف أبريل. لكن خبراء ومراقبين توقعوا أن ترتفع هذه الكلفة بسبب تعويضات الشركات الجوية التي ألغت عشرات الآلاف من الرحلات.وواجهت بوينغ أيضاً دعاوى قضائية من قبل عائلات ضحايا حادثي الطائرتين - تابعتين لشركة الطيران الأثيوبية (157 قتيلاً) وشركة «لاين اير» (189 قتيلاً) - واستبقت ذلك بالتعهد بدفع 100 مليون دولار لهم. وقد أنشئ صندوق خاص رأسماله 50 مليون دولار مودعة فوراً، يديره كينيث فينبرغ المحامي الأمريكي المعروف المتخصص بإدارة صناديق تعويضات الضحايا.

وستستخدم الـ 4.9 مليارات دولار في دفع تعويضات للزبائن الذين تضرروا في الأزمة تتمثل بمبالغ مالية وتخفيضات يمكن أن تمنحها بوينغ للشركات الجوية أو تبديل نماذج طائرات.

وإضافة إلى ذلك، سيكون على بوينغ تحمل زيادة 1.7 مليار دولار في نفقات «737 ماكس» مرتبطة خصوصاً بتراجع وتيرة الإنتاج من 52 إلى 42 طائرة شهرياً منذ توقف الطائرات عن التحليق.