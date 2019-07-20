ارتفاع فائض البنك المركزي الإيطالي إلى 2.59 مليار يورو

المصدر: روما - د ب أ

كشفت بيانات البنك المركزي الإيطالي أمس ارتفاع فائض الحساب الجاري في البلاد خلال مايو الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 2.59 مليار يورو، مقابل 1.86 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع الفائض من تجارة السلع إلى 4.9 مليارات يورو مقابل 3.9 مليارات يورو في العام السابق، فيما انخفض الفائض من الخدمات من 148 مليار يورو إلى 123 مليار يورو.

وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في مايو الماضي، بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري 45.9 مليار يورو، بما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 45.1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2018.