«نورديا بنك»: شطب 6000 وظيفة غير كافٍ لتحقيق الأهداف

المصدر: هلسنكي - د ب أ

بعد أقل من عامين من إعلان «نورديا بنك» شطب 6 آلاف وظيفة، أكد الرئيس التنفيذي للمصرف، كاسبر فون كوسكل، ضرورة مواصلة التخلص من المزيد من الوظائف إذا ما كان البنك يريد تحقيق أهدافه.

وأوضح فون كوسكل في مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبيرغ» أنه ليس من المرجح أن يعلن البنك عن شطب عدد كبير من الوظائف، ولكنه حذر من أن التخلص من العمالة على نحو مستمر هو الوضع الطبيعي الجديد. وقال الرئيس التنفيذي إن «نورديا»، الذي تغطي أنشطته منطقة شمال أوروبا، في حاجة إلى «تسريع وتيرة خفض التكاليف الهيكلية» وأيضاً تعزيز الدخل.

ولطالما ذكر «فون كوسكل» الذي أعلن أخيراً عزمه التخلي عن منصبه العام المقبل عندما يتم الستين، أنه يعتقد أن الصناعة المالية تعاني من تخمة في العمالة.

وقال: «هذه صناعة سيعمل بها عدد أقل من الناس»، مضيفاً أنه يتعين على البنوك «أن تصبح أكثر رقمنة واعتماداً على التشغيل الآلي»، إذا ما أرادت أن تواصل تحقيق أرباح.