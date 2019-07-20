«بيبسيكو» تشتري «بيونير فودز» مقابل 1.8 مليار دولار

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

وافقت شركة بيبسيكو الأمريكية للمشروبات الغازية على شراء مجموعة «بيونير فودز» الجنوب أفريقية للمواد الغذائية، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 24.4 مليار راند (1.8مليار دولار)، في إطار جهود الشركة الأمريكية العملاقة للتوسع في الأسواق الناشئة.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن بيبسيكو عرضت شراء سهم «بيونير فودز» مقابل 110 راندات، مع احتمال رفع سعر السهم بحسب توزيعات نسبة أرباح الشركة.

وذكرت بيبسيكو في بيان أن هذا السعر يمثل زيادة 56.5% عن متوسط سعر سهم الشركة على مدار ثلاثين يوماً.

وكانت بيونير ذكرت في وقت سابق أنها تجري مفاوضات مع بيبسيكو، مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة 10 %.

وستؤدي صفقة الاستحواذ إلى إحياء شراكة قديمة بين الشركتين كانت انتهت قبل عدة سنوات.

وبموجب الصفقة، ستقوم بيونير، التي تنتج المواد الغذائية والعصائر، بتعبئة منتجات بيبسيكو في جنوب أفريقيا.