الأسهم تنتعش على وقع نتائج نصفية قوية للبنوك الكبرى

المصدر: دبي- عمرو عادل

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع النتائج الفصلية القوية للمصارف الكبرى، وسط قفزة في السيولة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى وتيرة مكاسب في شهر مرتفعاً بنسبة 1.73% ليتخطى حاجز 2750 نقطة ويغلق عند 2762.98 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نهاية أبريل الماضي، بدعم صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

وزاد سوق أبوظبي بأعلى مكاسب يومية منذ نهاية يونيو زادت على 137 نقطة بنسبة 2.7% ليغلق فوق مستوى 5200 نقطة عند 5218.13 نقطة، على أثر صعود أسهم العقارات والبنوك والاتصالات.

سيولة

وقفزت السيولة الكلية للسوقين من 226.3 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 768 مليونا أمس، منها 351.7 مليون درهم في دبي، و416.3 مليوناً في أبوظبي، وتم تداول 326.3 مليون سهم، توزعت بواقع 185.79 مليون سهم في دبي، و140.51 مليونا بأبوظبي، من خلال 6234 صفقة. وبلغت المكاسب السوقية لأسهم أبوظبي 12.74 مليار درهم، فيما بلغت 5.28 مليارات في دبي، لتصل مكاسب السوقين معاً إلى 18 مليار درهم.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.54% مع مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 2.66% عقب إعلانه نتائج مالية تاريخية في النصف الأول .

وزاد «دبي الإسلامي» بنسبة 0.58%، مدعوماً بتحقيق نمو في أرباح النصف الأول بنسبة 13٪. وارتفع قطاع العقارات 2.03% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.77%، و«أرابتك» بنسبة 3.5%، و«إعمار مولز» 2.62%، و«إعمار العقارية» 1.88%.

وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 2.68% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 5.26%، و«اكتتاب» 4.97%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.89%، مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع النقل 1.45%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 72.7 مليون درهم، ليغلق عند 4.89 دراهم. وحقق سهم «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 5.26% إلى 0.761 درهم، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.5% إلى 0.970 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك 3.12% مع ارتفاع «أبوظبي الأول»4% مدعوماً بنتائج نصفية قوية وبحث مجلس إدارته رفع نسبة تملك الأجانب بأسهمه من 40% إلى 100%. وزاد قطاع الاتصالات 2.97% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع العقار 2.27% مع صعود «الدار» 2.40%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%، وارتفع قطاع الطاقة 1.75% بدعم مكاسب سهم «طاقة» 2.6%.

كما ربح قطاع الصناعة بنسبة 1.2% مع ارتفاع سهم «أبوظبي لبناء السفن» 14.844%، و«أسمنت الخليج» 12.5%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة 143.32 مليونا ليقفل عند 15.6 درهماً.

نتائج

وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة صعود مرتفعاً 14.84% ليغلق عند 1.78 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.33% إلى 2.75 درهم.

قال وسطاء لــ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق المحلية سجلت أداءً قوياً معززة بنتائج أعمال البنوك الكبرى وفي مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، ما حفز المستثمرين على الشراء وزيادة المراكز المالية لا سيما على الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، إلى جانب تأثرها إيجاباً باحتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.





إفصاحات

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ـــ اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «الفردوس»، أمس، نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وتعيين الشيخ خليفة خالد زايد صقر آل نهيان، كعضو في مجلس الإدارة، محل الدكتور صالح ملائكة.

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