23.8 ملياراً مكاسب الأسواق في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها للأسبوع الثالث، محققة 23.8 مليار درهم مكاسب سوقية الأسبوع الماضي مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين على وقع انطلاق موسم النتائج والبيانات الفصلية القوية للمصارف الكبرى.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» أضافت الأسهم مكاسب أسبوعية بلغت 15.37 مليار درهم في أبوظبي و8.45 مليارات في دبي، لترتفع الرسملة السوقية إلى 895.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس من 871.74 ملياراً في الأسبوع قبل الماضي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 8.4%، ليتخطى حاجز 2750 نقطة، ويغلق عند 2762.98 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أبريل الماضي، بدعم صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 3.2%، ليغلق فوق مستوي 5200 نقطة عند عند 5218.13 نقطة، على أثر صعود أسهم العقارات والبنوك والاتصالات.

وفى سوق دبي صعد قطاع البنوك 2.5% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.5% مع تحقيقه نتائج مالية تاريخية في النصف الأول و«مصرف عجمان» 4.4%، و«دبي الإسلامي» 0.8%. وارتفع قطاع العقارات 2.53%، مع ارتفاع «أرابتك القابضة» 7.98%، و«إعمار للتطوير» 7.32% و«ديار للتطوير» 5.4%، و«إعمار العقارية» 2.52%. وارتفع قطاع السلع 7.34% مع ارتفاع «دي إكس بي» 8.8%، وزاد قطاع الاستثمار 6.9% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 7.94%، و«سوق دبي المالي» 7.03% وصعد قطاع الاتصالات 4.86%.

وحصد سهم «إعمار» أعلى تداولات بعدما استقطب سيولة بنحو 240.78 مليون درهم، ليغلق عند 4.77 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 227.14 مليون درهم، ليقفل عند 4.12 دراهم. وحقق سهم «أملاك للتمويل» أكبر نسبة ارتفاع في سوق دبي بنحو 25.1% إلى 0.27 درهم مع إحراز الشركة تقدما في مفاوضات إعادة هيكلة قروض، وذلك للمرة الثانية على التوالي تلاه «سلامة» بنسبة 19.82% إلى 0.57 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 3.3% مع صعود «أبوظبي الأول» 4% مدعوماً بنتائج نصفية قوية وبحث مجلس إدارته رفع نسبة تملك الأجانب بأسهمه من 40% إلى 100%، وارتفع قطاع الاتصالات 3.2% مع صعود سهم «الاتصالات» بالنسبة ذاتها.