ديون الصين تجاوز 300 ٪ من الناتج المحلي

المصدر: بكين - رويترز

تجاوز مقياس لديون الصين 300% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقاً لمعهد التمويل الدولي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ بينما تسعى لاحتواء المخاطر المالية.

وذكر معهد التمويل في تقرير هذا الأسبوع يسلط الضوء على ارتفاع مستويات الديون في العالم أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة الصينية زاد إلى 303% من الناتج في الربع الأول من 297% في نفس الفترة قبل عام.

وأضاف: «في حين أدى سعي السلطات لكبح إقراض بنوك الظل (على الأخص للشركات الصغيرة) إلى تراجع ديون المؤسسات غير المالية فإن صافي الاقتراض في قطاعات أخرى دفع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار بما يشكل نحو 15% من الديون العالمية».

وتشير إصدارات السندات في الداخل إلى زيادة كبيرة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام.