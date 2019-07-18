11 % تراجع حيازة الإمارات من السندات الأمريكية

المصدر: دبي - عمرو عادل

احتلت الإمارات المرتبة «22» ضمن قائمة الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى 53.2 مليار دولار، بانخفاض على أساس سنوي نسبته 11.3 %، مقارنة بـ 60 مليار دولار في مايو 2018، وبانخفاض على أساس شهري 4.5 %، مقارنة بـ 55.7 مليار دولار في شهر أبريل.

وخليجياً، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 179 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 41.4 مليار دولار. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 284.8 مليار دولار في مايو، مقارنة مع 283.5 مليار دولار في أبريل.