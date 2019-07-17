الأسهم تربح 3.65 مليارات مع تحسّن شهية المستثمرين

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بقيمة 3.65 مليارات درهم في تداولات جلسة أمس مع تحسن شهية المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج النصفية، فضلاً عن تعافي النفط وتسجيله مستويات قياسية.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.25% بمعدل 6.77 نقاط مسجلاً أعلى مستوى له منذ مطلع مايو الماضي عند 2722.47 نقطة بدعم صعود أسهم «دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» و«داماك العقارية».

وعاود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الصعود من جديد بعد هبوطه في الجلسة السابقة مرتفعاً 35.3 نقاط بواقع 0.7% ليغلق عند 5077.22 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار.

سيولة

وزادت سيولة السوقين إلى 445.01 مليون درهم مقابل 340.2 مليون درهم في اليوم السابق، وتوزعت بين 222.7 مليون درهم في دبي و222.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 258.73 مليون سهم منها 186.13 مليونا في دبي و72.60 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4535 ألف صفقة. وارتفع رأس المال السوقي إلى 877 مليار درهم بعدما حققت أسهم أبوظبي مكاسب سوقية بقيمة 2.6 مليار درهم، فيما ربحت أسهم دبي 1.05 مليار.

وقال وسطاء لـ «البيان الاقتصادي»، إن أسواق الأسهم شهدت أداءً إيجابياً في تداولات جلسة أمس مدفوعة بتوقعات متفائلة لنتاج الأعمال خلال النصف الأول ولا سيما قطاع المصارف وهو ما انعكس إيجاباً على أداء أسهم القطاع.

صعود

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.29% مع ارتفاع «مصرف عجمان» بنسبة 2% و«دبي الإسلامي» 0.6%، وذلك قبيل إفصاح البنك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.

وارتفع قطاع العقارات 0.17% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» بنسبة 2.18% و«الاتحاد العقارية» 0.86% و«إعمار مولز» 0.52%.

وزاد قطاع السلع بنسبة 2.48% مع صعود سهم «دي إكس بي» بنسبة 2.94% للجلسة الثانية على التوالي وذلك بعد إعلان الشركة نمو عدد الزائرين للمنتزهات المملوكة لها. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15% مع صعود «سلامة للتأمين» بنسبة 2.12% و«دار التكافل» بنسبة 1.53%، وزاد قطاع الخدمات بنسبة 1.06% مع ارتفاع سهم «أمانات» 1.53% وسهم «تبريد» 0.57%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.76% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل انخفض قطاع النقل وحيداً 0.25% مع تراجع سهم «الخليج للملاحة» 1.88% و«أرامكس» 0.24%. وهيمن سهم «إعمار العقارية» على نشاط التداولات في سوق دبي بنحو 33.87 مليونا.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 5.23% إلى 0.342 درهم مع تأكيد الشركة إحراز تقدم ملحوظ في الحصول على موافقات الممولين بشأن الشروط الجديدة لإعادة الهيكلة. في المقابل، كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.52% إلى 0.219 درهم.

ارتفاع

وارتفع سوق أبوظبي مع صعود قطاع البنوك 0.88% مع صعود «بنك الشارقة» بنسبة 1.56%، و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.21% والذي من المنتظر أن يجتمع مجلس إدارته اليوم لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني 2019، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.64%، و«أبوظبي التجاري» 0.59%.

وصعد قطاع السلع بنسبة 2.11% مع صعود سهم «أغذية» 3.88%. وزاد قطاع الطاقة 0.98% مع ارتفاع «دانة غاز» 3.88% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وجاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط بسوق العاصمة بسيولة 81.56 مليون درهم. وحل في مقدمة الأسهم الرابحة «الجرافات البحرية» بنسبة 9.12% ليغلق عند 3.35 دراهم، في المقابل سجل سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.9% إلى 882 فلساً.

إرشادات

عند اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء في سوق المال، اعتمد على الإفصاحات الدورية للتقارير المالية وتحليلها، أو استعن بجهة متخصصة في التحليل المالي، واحرص على تنويع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محفظتك الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم ذات المخاطر الأقل، يليها الأسهم ذات العائد الأعلى.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

يعقد مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» غداً الخميس اجتماعاً للمصادقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2019.

يجتمع مجلس إدارة شركة «النعيم القابضة للاستثمارات»، المدرجة في بورصتي دبي ومصر، في 6 أغسطس القادم لمناقشة اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

حققت شركة «المزايا القابضة» الكويتية للتطوير العقاري والمدرجة في بورصتي دبي والكويت أرباحاً 1.12 مليون دينار بنهاية النصف الأول 2019، مقابل أرباح 2.9 مليون خلال نفس الفترة من عام 2018.