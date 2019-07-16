تباين الأسهم المحلية وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، مع تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة، وتفاعل المستثمرين مع المحفزات الحكومية وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات.

وواصل مؤشر سوق دبي الصعود للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.4% معززاً صعوده فوق مستوى 2700 نقطة ليغلق عند 2715.70 نقطة مع ارتفاع أسهم «دبي للاستثمار» و«أرابتك القابضة» و«إعمار العقارية» إلى جانب صعود سهم «دبي الإسلامي».

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى بعد تسع جلسات متتالية من الصعود متراجعاً 0.28% ليغلق عند 5041.95 نقطة، بضغط عمليات جني أرباح على أسهم البنوك والاتصالات.

وارتفعت السيولة الإجمالية للسوقين أمس إلى 340.2 مليون درهم مقابل 260 مليون درهم في جلسة الأحد، وتوزعت بواقع 213.95 مليون درهم في دبي، و126.23 مليوناً في أبوظبي، جرى تداول 249.5 مليون سهم، منها 205.5 ملايين سهم في دبي، و43.97 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4235 صفقة.

صعود

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.73% مع صعد سهم «أرابتك القابضة» 2.98% وسهم «الاتحاد العقارية» 2.04% و«إعمار العقارية» 1.67% و«داماك» 0.11%.

وارتفع قطاع البنوك 0.15% مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.44%، و«دبي الإسلامي» 0.2%، وذلك قبيل اعتماد مجلس إدارة البنكين غداً النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.26% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 3.1%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.35% مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل انخفض قطاع النقل 1.16% مع تراجع سهم «أرامكس» 1.2% و«العربية للطيران» 1.2%، ونزل قطاع التأمين 0.80% مع تراجع سهم «سلامة للتأمين» 1.5% و«دار التكافل» 0.84%.

وهيمن سهم «دبي الإسلامي» على نشاط التداولات في سوق دبي بنحو 33.8 مليون درهم، ثم سهم «إعمار العقارية»، بتداولات قيمتها 25.16 مليون درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار»، بتداولات بقيمة 24.01 مليون درهم. وتصدر سهم «دبي للاستثمار» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 3.10% إلى 1.33 درهم، في المقابل، كان سهم «بنك دبي التجاري» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.6% إلى 3.75 دراهم.

تراجع

وتراجع سوق أبوظبي بضغط هبوط قطاع الاستثمار بنسبة 1.14% مع انخفاض سهم «أم القيوين للاستثمارات» 10% وهبط قطاع الخدمات 0.63% مع انخفاض «الخليج للمشاريع» 9.66%. كما تراجع قطاع البنوك 0.43% مع سهم تراجع «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.27%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.16%، «أبوظبي الأول» بنسبة 0.27%.

وجاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط بسيولة 26.98 مليون درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بتداولات بقيمة 20.15 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 17.95 مليون درهم. وحل في مقدمة الأسهم الرابحة «الإمارات للتأمين» بنسبة 11.43% ليغلق عند 7.8 دراهم، في المقابل سجل سهم «أم القيوين» أكبر نسبة تراجع بنحو 10% إلى 855 فلساً.

توازن

قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية أغلقت على تباين في أدائها وسط استمرار الزخم الناتج عن المحفزات الحكومية الأخيرة، إلى جانب نشاط على بعض الأسهم القيادية بدبي، خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك.

وتوقع الوسطاء أن تشهد الأسواق حالة من التوازن خلال الفترة القادمة خصوصاً بعد مع انطلاق موسم الإفصاحات النصفية، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً، مع ترجيح عودة المستثمرين لضخ مزيد من السيولة التي تتداول حالياً عند مستويات منخفضة.

إرشادات

احرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي تتعامل معها، حال شعورك بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، وواظب على حقك في طلب كشف حساب تفصيلي، أو بيان بأرصدتك من الأوراق المالية، كلما احتجت لذلك.

إفصاحات

يناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي الأحد المقبل البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

حققت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة، المدرجة ببورصتي أبوظبي ومسقط، صافي ربح للشركة الأم بلغ 372.14 ألف ريال عماني خلال النصف الأول 2019 مقارنة بصافي ربح 1.46 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.