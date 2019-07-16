سوق أبوظبي العالمي يطرح نظام الحوكمة واللوائح الناظمة للمستشارين الرقميين

المصدر: أبوظبي - البيان

نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، أمس، إطار العمل التنظيمي لمديري الاستثمار الرقميين، أو ما يعرف بالمستشارين الآليين، العاملين ضمن نطاق السوق.

ويقدم مديرو الاستثمار الرقميون خدماتهم بالاعتماد على أدوات وتقنيات قائمة على خوارزميات تتيح لهم التفاعل مع العملاء الضليعين بالتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة للعملاء بصورة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.

ويمكن لمديري الاستثمار الرقميين تأدية دور بالغ الأهمية في تعزيز خواص الشمولية المالية وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار مساعيها لدعم القطاع، قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية بإعداد دليل توجيهي لتوضيح سبل تطبيق إطارها التنظيمي على هذه الشركات ودور المستشارين الآليين في تحسين كفاءة هذه الخدمات في السوق.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: المستشارون الآليون تقنية مالية قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتحمل إمكانيات كبيرة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف هذا الدليل التوجيهي إلى تسهيل عمل الشركات الاستثمارية الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأدوات الاستثمارية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

ويعمل سوق أبوظبي العالمي، من مكانته كمركز مالي عالمي، على تعزيز منصته وإطار عمله لدعم الابتكار والاحتياجات المالية للشركات والمستثمرين والعملاء على اختلافها. ونتطلع لاستقبال مزيد من الشركات العاملة في المجال والتي تسعى إلى ترسيخ حضورها في السوق ودعم المستثمرين بما تقدمه من حلول مبتكرة.

ويتناول الدليل الإرشادي مجالات التصاريح التنظيمية المطلوبة لتقديم خدمات الاستثمارات الرقمية سواء في السوق أو من خلاله، وكيفية تطبيق سلطة تنظيم الخدمات المالية لمعايير التصريح في المجالات الرئيسية لحوكمة التكنولوجيا والملاءمة والإفصاح، والمجالات الأحدث التي تتضمن حوكمة الخوارزميات.

وتمت صياغة متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال حوكمة الخوارزميات، بشكل وثيق لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة والمساءلة والشفافية. ويشمل ذلك الإشراف البشري على جوانب التصميم والأداء والأمن في نموذج الخوارزمية، ضمان عدم تأثر نموذج الخوارزمية بالتحيزات السلوكية المحتملة، اتخاذ الاحترازات اللازمة لحماية نزاهة نموذج الخوارزمية، وضمان إمكانية تفسير وتتبع وقابلية تكرار النتائج الصادرة عن نموذج الخوارزمية.