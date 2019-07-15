الأسهم تنتعش بفضل محفّزات «الاقتصاد» وحالة التفاؤل

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

احتفت أسواق الأسهم المحلية أمس بالمحفزات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد عن تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال، ليربح رأسمالها السوقي نحو 2.9 مليار درهم، مدعومة أيضاً بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بتجاوز تطورات الأوضاع الجيوسياسية إلى جانب الأداء القوي للأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.71% تعادل 19.20 نقطة متجاوزاً مستوى 2700 نقطة ليغلق عند 2704.78 نقطة الأعلى منذ 10 أسابيع، بدعم من مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

كما صعد سوق أبوظبي للجلسة التاسعة على التوالي مرتفعاً بنسبة طفيفة 0.08%، معززاً تواجده فوق مستوى 5000 نقطة ليغلق عند 5056.26 نقاط مع ارتفاع غالبية المؤشرات القطاعية عدا البنوك والاتصالات.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.93% مع صعود «الاتحاد العقارية» 3.61% و«أرابتك القابضة» 1.21% و«إعمار العقارية» 1.05% و«إعمار للتطوير» 0.73% و«داماك» 0.44%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.41% بعد ارتفاع «دبي التجاري» 3.61%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.9%.

وزاد قطاع السلع بنسبة 3.41% مع ارتفاع «دي إكس بي» 4.08%، وصعد قطاع الاستثمار 1.95% مع ارتفاع «المدينة للتمويل» 5.09% و«المدينة للتمويل» 5.09%و«دبي للاستثمار» 2.38% و«سوق دبي المالي» 1.12% فيما تراجع سهم «شعاع» 0.10% بعد موافقة الجمعية العمومية على الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية.

ارتفع قطاع الاتصالات 0.78% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.71% نتيجة ارتفاع «أمان» 1.98%. وزاد قطاع النقل بنسبة 0.42% بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 2.38%، و«أرامكس» 0.48%.

وحصد سهم «دبي الإسلامي» أعلى التداولات بعدما استقطب سيولة بنحو 28.25 مليون درهم، ليغلق عند 5.1 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة 24.5 مليون درهم، ليقفل عند 0.344 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 20.19 مليون درهم، ليصل عند 0.902 درهم.

وحقق سهم «أملاك للتمويل» أكبر نسبة ارتفاع في سوق دبي بنحو 13.07% إلى 0.320 درهم، فيما كان سهم «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.92% إلى 0.980 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 7.66% مع صعود «أبوظبي الوطنية للفنادق» 14.84%، وارتفع قطاع العقارات 3.8% مع صعود سهم «الدار العقارية» 3.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.34%، وزاد قطاع الاستثمار 3.55% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 5.32%، و«إشراق» 1.69%، كما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2% مع صعود سهم «العالمية القابضة» 2.63%، و«أغذية» 1.82%.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.31% نتيجة ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.37%، و«دانة غاز» 0.32%، و«طاقة» 0.14%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.01% مدفوعاً بمكاسب «أسمنت رأس الخيمة» 0.71%.

وهيمن سهم «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 36.64 مليون درهم، وارتفع 3.9% 2.13 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 17.23 مليون درهم، ليغلق عند 8.62 دراهم.

وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84% ليغلق عند 3.56 دراهم، ثم سهم «الواحة كابيتال» 5.32% إلى 0.990 درهم، فيما كان سهم «الخليج للاستثمار» على رأس المتراجعين منخفضاً بنسبة 9.84% إلى 1.74 درهم، تلاه سهم «سوداتل» 2.6% إلى 0.375 درهم.

سيولة

بلغت السيولة نحو 260.1 مليون درهم، موزعة بواقع 146.33 مليوناً في دبي، و113.77 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3207 صفقة. بلغت المكاسب السوقية لأسهم دبي أمس 2.35 مليار درهم، فيما سجلت أبوظبي، 540 مليون درهم، لتصل مكاسب السوقين معاً إلى 2.9 مليارات درهم.

إفصاحات

يناقش مجلس إدارة بنك «الإمارات دبي الوطني» البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للربع الثاني 2019 خلال اجتماعه غداً الثلاثاء.

أعلن بنك «أبوظبي الأول» أن مجلس إدارته سينعقد الأربعاء لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني 2019.

يجتمع مجلس إدارة مصرف «الإمارات الإسلامي» غداً الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للربع الثاني 2019.

أكدت مجموعة «جي إف إتش» المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر السهم أو كمية التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه سابقاً.

أعلنت شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» أن الهيئة التحكيمية الدولية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي أصدرت قراراً بإعلان اختصاصها النظر في المطالبات الناشئة من الشركة، منذ تاريخ سريات اتفاقية الاستثمارية الثنائية بين الكويت والعراق.