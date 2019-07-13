ارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 1400 دولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس متجهة صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذاً آمناً جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة. وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1406.44 دولارات للأوقية.

وصعد الذهب نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1408.90 دولارات. ودعم تراجع الدولار مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى. وارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.13 دولاراً بينما خسر البلاتين 0.1% إلى 819.50 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1552.50 دولاراً مبتعداً عن ذروة 16 أسبوعاً والتي لامسها في الجلسة السابقة.