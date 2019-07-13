رهانات خفض الفائدة تحلّق بمؤشرات «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

سجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس في «وول ستريت» مع تعزز الرهانات على خفض الفائدة هذا الشهر بعد تصريحات التيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها ستاندرد اند بورز أعلى مستوى على الإطلاق خلال أسبوع، ويتجاوز 3 آلاف نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز 51.41 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 27139.49 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 3.45 نقاط أو 0.12% مسجلاً 3003.36 نقاط، وتقدم مؤشر ناسداك 13.16 نقطة أو 0.16% إلى 8209.20 نقاط عند الفتح.

واستقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون بيانات التجارة الصينية كمؤشر على نمو الاقتصاد العالمي واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع انخفاض قطاع السيارات 0.6% وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بعد تعاملات متقلبة وصعد 0.2% .