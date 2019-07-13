1.7 مليار دولار لصناديق الأسهم الأمريكية

المصدر: لندن ــ رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس إن المستثمرين ضخوا المال في السندات والأسهم خلال أسبوع. مع تلقي صناديق الأسهم الأمريكية 1.7 مليار دولار، في الوقت الذي سعت فيه الأسواق للموازنة بين آمال ضخ البنوك المركزية الرئيسية تحفيزاً وبين المتاعب الاقتصادية.

وتلقت صناديق السندات 9.6 مليارات دولار مستقبلة تدفقات للأسبوع 27 مع حصول السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار على 4.1 مليارات دولار بينما استقطبت السندات مرتفعة العائد وسندات الأسواق الناشئة 2.3 مليار دولار و1.3 مليار دولار على الترتيب وفقاً لبنك أوف أمريكا ميريل لينش.

واستقبلت صناديق الأسهم تدفقات إجمالية محدودة بقيمة 600 مليون دولار في أسبوع.