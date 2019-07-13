النفط يرتفع بدعم عاصفة استوائية وتوترات جيوسياسية

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية في حين مازالت التوترات في الشرق الأوسط.

لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية لفائض نفطي عالمي تكبح المكاسب. وتوقعت الوكالة أمس أن يتفوق ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي على الطلب العالمي ليؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم الأشهر المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً إلى 66.76 دولاراً وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 60.26 دولاراً .