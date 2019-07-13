5.7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

كثّف المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، محققين صافي شراء بنحو 400 مليون درهم، تزامناً مع الكشف عن المزيد من المحفزات الحكومية، وأبرزها خفض وإلغاء نحو 1500 خدمة اتحادية، وتوالي منح الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية بالدولة التأشيرات طويلة الأمد، إضافة إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وقرب إعلان نتائج الأعمال نصف السنوية. كما سجلت الأسهم المحلية 5.7 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع.ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال الأسبوع، بصافي استثمار بلغ 228 مليون درهم محصلة شراء في السوقين، منها 141.3 مليون درهم في أبوظبي و87.5 مليوناً في دبي، فيما وصل صافي استثمارات المؤسسات لنحو 169 مليون درهم كمحصلة شراء.

محفّزات حكومية

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن حالة الانتعاش بالأسواق المحلية جاءت تزامناً مع إعلان محفزات حكومية، أبرزها مباشرة إصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات من دون كفيل للمستثمرين، وتخفيض عمولة التداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى هدوء المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير الارتفاعات القوية للأسواق الأمريكية والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق، فضلاً عن هدوء الظروف الجيوسياسية الذي أدى إلى رفع حالة الاطمئنان وزيادة مستوى السيولة.

وزاد سوق دبي 0.94% أو ما يوازي 25.05 نقطة ليقفل عند 2685.58 نقطة مدعوماً بصعود أسهم العقارات والبنوك والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.06% معززاً مكاسبه فوق حاجز 5000 نقطة ليغلق عند 5052.43 نقطة مع صعود أسهم العقارات والاتصالات.

مكاسب سوقية

وربحت الأسهم المحلية مكاسب سوقية بلغت 5.71 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، حيث أضافت الأسهم مكاسب سوقية بواقع 5.54 مليارات لأسهم أبوظبي و0.174 مليار لأسهم دبي، لتصل الرسملة السوقية إلى 877.45 مليار درهم.

أخبار إيجابية

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن هناك بعض الأخبار الإيجابية التي أسهمت في دعم أداء بعض الأسهم بالأسواق الإماراتية مع صعود سوق دبي بدعم من صعود سهم شركة إعمار العقارية بشكل أساسي، وانتعاش بعض الأسهم العقارية الأخرى، وذلك بعد التسوية القضائية بين إعمار مصر وشركة النصر للإسكان، إلى جانب منح حكومة أبوظبي لإحدى الشركات العقارية عقوداً بـ 5 مليارات درهم.

وأضاف إن هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة نتيجة التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعد أمراً مهماً للأسواق ويدعو إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق استثمارات جديدة.

بدوره، قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للخدمات المالية، إن الأداء الإيجابي سيطر على جلسات الأسبوع بارتفاع القياديات مثل أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«الدار» والبنوك وبعض الأسهم المنتقاة مثل «أسماك» و«دانة غاز» و«سلامة»، فضلاً عن تنوع مصادر السيولة بين مؤسسات وأفراد تزامنا مع تخفيض سوق أبوظبي لعمولته بنسب ممتازة كانت محفزاً لعودة السيولة.

سوق دبي

وتصدر ارتفاعات سوق دبي قطاع العقارات بنسبة 3.9% مع مباشرة إصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لـ 5 سنوات من دون كفيل للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقاري المحلي عن 5 ملايين درهم، ما دعم مكاسب «أرابتك» بنسبة 8.5% و«إعمار العقارية» 6.74%.

وارتفع قطاع التأمين 0.76% مع صعود سهم «الإسلامية العربية للتأمين» 2.62% وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.62% مع ارتفاع سهم «مجموعة السلام القابضة» 13.15% و «دبي للاستثمار» 0.8% و«سوق دبي المالي» 0.28%.

فيما انخفض قطاع البنوك 1.32% مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي التجاري» 1.84% و«دبي الإسلامي» 0.58%.

ونزل قطاع السلع بنسبة 0.42% بفعل هبوط «دبي إكس بي» 0.51%، وانخفض قطاع الخدمات 0.75% مع تراجع «تبريد» 1.15% و«أمانات» 0.60%، فيما تراجع قطاع الاتصالات 0.39% مع انخفاض «دو» بالنسبة ذاتها. وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 319.53 مليون درهم ليغلق عند 4.75 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 145.79 مليون درهم ليقفل عند 5.12 دراهم.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي مكاسب قطاع العقار بنسبة 5.15% مع صعود سهم «الدار العقارية» 5.67%، وارتفاع «القدرة القابضة» 2.22%، كما زاد قطاع البنوك 1.43% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.25 %، و«أبوظبي الأول» 1.21%.، و«أبوظبي الإسلامي» 0.87%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.40% مع نزول «طاقة» 4.13%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.53% مع بدء الشركة شراء أسهمها.

كما ارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 3%، و«الواحة كابيتال» 1.63%، و«إشراق» 0.73% و«اتصالات» 0.12%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 246.47 مليون درهم ليغلق عند 8.35 دراهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات 134.74 مليون درهم.

سيولة

تحسّنت السيولة الكلية في السوقين إلى 1.415 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مقابل 1.28 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه، فيما توزعت السيولة بواقع 737.74 مليوناً في دبي و677.79 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 364.63 مليون سهم منها 364.63 مليوناً في أبوظبي و195 مليوناً في دبي.