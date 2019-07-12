مساهمو «شعاع» يوافقون على الاندماج مع «أبوظبي المالية»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، الشركة الإقليمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال أن اجتماع جمعيتها العمومية المخصصة لتصويت المساهمين على صفقة الاندماج المقترحة مع «مجموعة أبوظبي المالية»، شهد تصويت 100 % من المساهمين الحاضرين لصالح إتمام الاندماج، وبذلك تدخل الصفقة مراحلها النهائية، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها، والمتوقع إنجازها قريباً.

وقال جاسـم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: «تسرنا موافقة مساهمي «شعاع» على الصفقة، ويؤكد تصويتهم القوي لصالح إتمامها على المقومات الاستراتيجية المتميزة للاندماج».

وستصدر «شعاع» 1,470,720,000 سهم جديد لصالح الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية- شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت» مقابل كامل أسهم رأسمال مجموعة أبوظبي المالية. وبذلك سيمتلك المستثمر الاستراتيجي 58 % من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها. وستخضع أسهم «شعاع» الجديدة، لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة 60 % على سعر سهم «شعاع»، قبل الإعلان عن مباحثات الاندماج.

بإصدار أسهم شعاع الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1,065,000,000 سهم، إلى 2,535,720,000 سهم. وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج، مدرجاً في سوق دبي المالي، ويحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.