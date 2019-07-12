مشتريات الأجانب والمؤسسات ترفع سيولة الأسواق

المصدر: دبي- عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط عمليات جني أرباح محدودة على بعض الأسهم، مع مواصلة الأجانب والمؤسسات الشراء في السوقين.

وصعد سوق أبوظبي للجلسة الثامنة على التوالي بعد صموده أمام عمليات جني أرباح استهدفت الأسهم الكبرى، وارتفع بنسبة 0.51% عند مستوى 5052.43 نقطة، مع صعود أسهم شركات العقارات والبنوك، فيما تراجع سوق دبي بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 2685.58 نقطة بضغط من تراجع سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».

سجلت سيولة السوقين ارتفاعاً من 302 مليون درهم في جلسة الأربعاء إلى 447.75 مليون درهم أمس، منها 242.66 مليون درهم في دبي، و205.07 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى تداول 180.2 مليون سهم، موزعة بواقع 66.44 مليون سهم في أبوظبي، و113.78 مليون سهم في دبي، وذلك عبر تنفيذ 4782 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع قطاع العقارات في سوق أبوظبي بنسبة 1.68% مع صعود سهم «الدار العقارية» 1.99%، وزاد قطاع البنوك 0.72% بدعم ارتفاع «بنك رأس الخيمة 2.22% و«أبوظبي الإسلامي» و«بنك أبوظبي الأول» 1.08% لكل منهما.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.32% مع صعود سهم «إشراق» 1.23% و«الواحة كابيتال» بنسبة 0.11%، وصعد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها بعد تأكيد الشركة عدم فرض أي رسوم أو تكاليف إَضافية على خدمة الجيل الخامس.

وفي المقابل، انخفض قطاع الخدمات بنسبة 2.3% على أثر هبوط «أبوظبي الوطنية للفنادق» 4.3%، وانخفض قطاع السلع 0.45% مع تراجع «أغذية» 2.65%، وانخفض قطاع الصناعة 0.14% مع هبوط «أسمنت رأس الخيمة» 2.41% و«أركان» 0.25%، وهبط قطاع الطاقة 0.14% مع تراجع سهم «طاقة» 0.14% و«دانة غاز» 0.11%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على تداولات سوق أبوظبي، مستقطباً سيولة 67.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات 47.09 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «ميثاق للتأمين» بنسبة 3.53%، فيما كان «الوطنية للفنادق» الأكثر تراجعاً 4.32% إلى 3.1 دراهم.

سوق دبي

وفى سوق دبي، انخفض قطاع العقارات 0.53% مع تراجع سهم «إعمار مولز» 2.48% و«الاتحاد العقارية» 0.60% و«إعمار العقارية» 0.42%، وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0.12% مع هبوط «دار التكافل» 1.67%، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.04% مع انخفاض «شعاع» 0.93% في مقابل ارتفاع مجموعة السلام» 2.89% و«سوق دبي المالي» 0.14%.

وزاد قطاع الخدمات بنسبة 1.79% بفعل مكاسب سهم «أمانات» بنسبة 2.37%. كما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.30% مع ارتفاع «دي إكس بي» 1.55%، وحقق قطاع النقل زيادة بنسبة 0.91% مع صعود سهم «أرامكس» بنسبة 1.46% وسهم «الخليج للملاحة» بنسبة 1.14% إلى 0.800 درهم.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على تداولات سوق دبي، مستقطباً سيولة 87.06 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 44.9 مليون درهم. وحل بمقدمة الأسهم الرابحة «مجموعة السلام القابضة» بنسبة 2.89%، ليغلق عند 0.499 درهم، في المقابل، سجل سهم «إعمار مولز»، أكبر نسبة تراجع بنحو 2.48%، إلى 1.97 درهم.

ومال الأجانب والمؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 342.68 مليون درهم، منها 189.33 مليون درهم للأجانب، و153.35 مليون درهم للمؤسسات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع في أبوظبي بنحو 58.5 مليون درهم، وفي دبي بواقع 112.04 مليوناً.

إرشادات

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إفصاحات

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