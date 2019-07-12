الملا: تراجع المتأخرات الأجنبية إلى 900 مليون دولار

المصدر: القاهرة - رويترز

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، لرويترز، أمس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25 % عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 % عن مستواها في يونيو 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار. وأضاف الملا لرويترز «رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام... سنقوم بسدادها قريباً».

«الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار». ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.