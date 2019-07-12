تعليقات للمركزي الأمريكي تهوي بـ «بتكوين»

المصدر: لندن - رويترز

هبطت عملة بتكوين نحو 8 %، أمس، مواصلة خسائرها بعد يوم من دعوة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى وقف مشروع عملة ليبرا المشفرة لفيسبوك لحين معالجة مخاوف تتعلق بقضايا مثل الخصوصية وغسل الأموال.

وانخفضت بتكوين، أصل العملات المشفرة، 7.7 % إلى 11 ألفاً و164 دولاراً في التعاملات الصباحية المبكرة، بعد أن تراجعت 3.8 % أول من أمس عقب شهادة أدلى بها باول بشأن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي. وهبطت عملات مشفرة أخرى كبيرة من بينها إيثريوم وريبل بمستويات مماثلة.

وقفزت بتكوين، أكبر العملات المشفرة، قرابة 55 % في 9 أيام بعد أن كشفت فيسبوك عن خططها بشأن ليبرا في 18 يونيو ولامست أعلى مستوى في 18 شهراً عند نحو 14 ألف دولار. وعزز المشروع الآمال في أن العملات المشفرة قد تكتسب مزيداً من القبول.