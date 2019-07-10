«فيتش» تثبّت تصنيف «جافز» وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيفها للجدارة الائتمانية لشركة «جافز للصكوك (2019) المحدودة»، عند «BBB+»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما أعلنت الوكالة في الوقت نفسه عن سحبها للتصنيف المذكور، ذلك أنها تعتبر التصنيف لم يعد ذا صلة، بسبب أن «جافز» لم تعد تُصدِر أي صكوك.

وأصدرت «فيتش» أمس تقريراً عن تصنيفها لشركة «جافز»، أكدت فيه أن «جافز» تبقى جزءاً مهماً من اقتصاد دبي، بحكم تبعيتها للشركة الأم «موانئ دبي العالمية». وعلاوة على ذلك، تقع «جافز» وأنشطتها داخل منطقة حرة، وتستأثر بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارة. وأضاف التقرير أن «جافز» تحظى أيضاً بأهمية جغرافية، كونها تقع في منطقة تربط بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.