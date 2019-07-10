أسواق الأسهم المحلية تتماسك في المنطقة «الخضراء»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات أمس في المنطقة الخضراء بدعم من مكاسب بعض الأسهم القيادية، مع مواصلة المستثمرين عمليات الشراء الانتقائية تزامناً مع اقتراب موسم الإفصاحات نصف السنوية.

وحافظ مؤشر سوق أبوظبي على مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي مرتفعاً 11.62 نقطة، أو ما نسبته 0.23% إلى 5022.17 نقطة، مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي الأول» و«دانة غاز»، فيما بقي سوق دبي، متماسكاً للجلسة الثانية، وارتفع هامشياً بما يعادل 0.04 نقطة، ليستقر عند 2656.20 نقطة، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية، يتصدرها «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» إلى جانب نشاط على أسهم قطاع التأمين.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي» إن الأسواق تشهد حالة من التفاؤل مع ارتفاع عمليات ضخ المستثمرين لسيولة بالأسهم الكبرى مع التوقعات بتحسن موسم النتائج النصفية، ما يعزز معنويات المتعاملين، في ظل إطلاق مبادرات حكومية محفزة للمستثمرين الأجانب.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين، إلى نحو 250.19 مليون درهم، موزعة بواقع 118.26 مليوناً في دبي، و131.93 مليوناً في أبوظبي، فيما جرى تداول 81.6 مليون سهم، منها 57.48 مليون سهم في دبي، و24.12 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2443 صفقة.

صعود

وارتفع بسوق دبي المالي قطاع الاستثمار الذي صعد 0.89%، مع ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.13%، و«شعاع» 1.04%، و«دبي للاستثمار» 0.81%، وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.58%، مع ارتفاع سهم «دار التكافل» 3.60% و«تكافل الإمارات» 2.01%، وارتفع قطاع السلع 0.43 %، مع صعود سهم «دبي إكس بي» 0.51%.

وزاد قطاع العقارات 0.43% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 0.88% و«إعمار للتطوير» 0.75% وفي المقابل انخفض سهم «الاتحاد العقارية» 0.91% و«إعمار مولز» 0.50% و«داماك» 0.44%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.39%، مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك 0.47% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.45%. ونزل قطاع النقل 0.26%، مع انخفاض سهم «العربية للطيران» 0.93%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على تداولات سوق دبي، مستقطباً سيولة 45.46 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 28.53 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «اكتتاب القابضة» بنسبة 7.18%، فيما كان «المدينة» الأكثر تراجعاً 3.52% إلى 0.219 درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بدعم صعود قطاع الاستثمار بنسبة 1.24%، وزاد قطاع البنوك 0.38%، كما ارتفع قطاع السلع 0.14% وقطاع الاتصالات 0.12%.

وارتفع سهم «أبوظبي التجاري» 1.06%، و«دانة غاز» 0.95%، وسهم «أبوظبي الأول» 0.41%، و«اتصالات» 0.12%. وجاء سهم «أبوظبي التجاري» في صدارة النشاط بسيولة 72.25 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 34.77 مليوناً.

وحل بمقدمة الأسهم الرابحة «الواحة كابيتال» بنسبة 1.51%، ليغلق عند 0.940 درهم، في المقابل، سجل سهم «القدرة القابضة»، أكبر نسبة تراجع بنحو 7.61%، إلى 850 فلساً.

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