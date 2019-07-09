تغطية مباشرة لأعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا

المصدر: إيكاتيرنبيرغ - بشار باغ

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مدينة إيكاتيرنبيرغ بروسيا والتي ستتواصل أعمالها حتى 11 يوليو.

وسيفتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة حيث سيركز خلال كلمته في القمة على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار العالمي.

ويلي كلمة الرئيس الروسي جلسة نقاس يشارك فيها معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ودينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

في تغطية مباشرة من مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية .. تنقل لكم #البيان أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».. تابعوناhttps://t.co/b9Ju4BJ88z#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/iP6a6C1FRZ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) July 9, 2019

وتسلط الجلسة الضوء على الدور الذي تلعبه القمة في صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي ورؤية الإمارات وروسيا والقطاع الخاص ومنظمة «يونيدو» لمستقبل القطاع الصناعي العالمي. ويحضر الجلسة عدد من كبار الوزراء وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

يشارك وفد رفيع المستوى من الوزراء وقادة القطاع الصناعي الإماراتي في فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تنعقد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية. وتؤكد المشاركة الواسعة لقادة القطاع الصناعي في الدولة على التزامهم بتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ونشر التقنيات المتقدمة في القطاعات الصناعية الرئيسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يلقي الكلمة الافتتاحية https://t.co/b9Ju4BJ88z #البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/AxrFrwKHAb — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) July 9, 2019

ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلًا من معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة؛ ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ والمهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ والمهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "صناعات"؛ والمهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات؛ وإسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا؛ ومنصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سند" لتقنيات الطيران؛ والمهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة؛ والدكتور يحيى محمد المرزوقي، مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأداء في مجلس التوازن الاقتصادي.

ويلقي معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، كلمة خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، كما يشارك معاليه في الجلسة الافتتاحية للقمة مع كل من معالي دينيس منتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة يؤكد تزايد المشاركة الدولية في الدورة الثانية للقمة مما يعكس أهمية القضايا التي تبحثها في استشراف آفاق الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية https://t.co/b9Ju4BJ88z @HESuhail@MOEIUAE pic.twitter.com/szJY5f4xO1 — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) July 9, 2019

ويشارك قادة القطاع الصناعي الإماراتي في العديد من جلسات النقاش التي تتناول توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي، القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ودور المرأة في القطاع الصناعي، والنشاطات الصناعية الصديقة للبيئة، والسياسات الصناعية في العصر الرقمي لتحفيز التنوع الاقتصادي، ومستقبل قطاع صناعة الطيران. كما تشهد القمة فعالية مخصصة للإعلان عن الابتكارات الفائزة في برنامج تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين ضمن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي.