مشتريات العرب والأجانب تدعم صعود الأسهم.. وتحسن السيولة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على صعود، في ختام جلسة أمس، مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب، واقتناص الفرص المتاحة في الأسواق، مع تخطي السيولة 350 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي نحو 7.57 نقاط، أو ما نسبته 0.29 %، ليصل إلى 2656.16 نقطة، مع صعود أسهم العقارات والطاقة، كما زاد مؤشر سوق أبوظبي، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، ليرتفع 0.15 %، أو ما يعادل 7.26 نقاط، ليغلق عند 5010.55 نقاط، بدعم مكاسب أسهم العقارات والبنوك والطاقة.

وارتفعت السيولة في السوقين إلى 353.76 مليون درهم، مقارنة بنحو 110.8 ملايين خلال جلسة الأحد، وتوزعت السيولة بواقع 159.61 مليوناً في دبي، و194.15 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 120.87 مليون سهم، منها 75.77 مليوناً في دبي، و45.1 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 3023 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لــ «البيان الاقتصادي»: "ساهمت قوى شرائية من المستثمرين الأجانب والعرب، والتي طالت عدداً من الأسهم القيادية خلال الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، في دفع مؤشرات الأسواق للإغلاق بالمنطقة الخضراء. ويأتي ذلك في إطار اقتناص الفرص المتاحة، قبيل إعلان الشركات عن نتائجها النصفية".

وانفرد المستثمرون الأجانب والعرب بالشراء بصافي استثمار 71 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي 61 مليون درهم، و10 ملايين على التوالي.

البنوك

ودعم صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقارات 1.54 %، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 2.47 %، ليغلق على 4.57 دراهم، عقب إعلان «إعمار مصر» التابعة لها عن تسوية النزاع على أرض «أب تاون كايرو»، كما صعد «داماك العقارية» 1.46% إلى 0.90 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.27%، «الاتحاد العقارية» 0.92%، و«أرابتك القابضة» 1.58%.

وارتفع قطاع السلع 0.86 %، مع ارتفاع «دي إكس بي» 1.04 %. كما زاد قطاع الخدمات 0.62 %، مع ارتفاع «تبريد» 2.41%. في المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.50 %، مع تراجع سهم «اكتتاب» 9.04 %، و«دبي للاستثمار» 0.81 %.

وهبط قطاع البنوك 0.47 %، مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.58 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.58 %.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على تداولات سوق دبي، مستقطباً سيولة 56.03 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 27.89 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 23.47 مليوناً. وتصدر الأسهم الرابحة «إعمار العقارية» بنسبة 2.47 %، فيما كان «أجيليتي» الأكثر تراجعاً 9.9 % إلى 6.37 دراهم.

سوق أبوظبي

وتصدر الارتفاعات بسوق أبوظبي قطاع الخدمات بنسبة 5.67 %، مع صعود «الجرافات البحرية» 9.93 %. وارتفع قطاع التأمين 0.81 %، مع صعود سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4.6 %، وزاد قطاع العقارات 0.52 %.

وارتفع قطاع الطاقة 0.15 %، مع صعود «أدنوك للتوزيع» 1.85 %. وارتفع قطاع البنوك 0.04 %، مع صعود سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 1.32 % إلى 8.46 دراهم،

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري»، النشاط بسيولة 132.84 مليون درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة قيمتها 12.23 مليون درهم. وجاء سهم «الجرافات البحرية الوطنية» في صدارة الرابحين، مع ارتفاعه بنسبة 19.93 % إلى 3.32 دراهم، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً، 4.68 % إلى 0.57 درهم.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة غداً، للنظر في إعادة تمويل القروض لبعض من سفنها، مشيرة إلى أن السفن المعنية بذلك، هي كل من «جلف فناتير» و«جلف جلمودا» و«جلف حويلات» و«جلف ديفي».

اشترت شركة دانة غاز 368.25 ألف سهم من أسهمها بسعر 0.949 درهم للسهم الواحد، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في 20 مايو 2019، مضيفة أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها «ميناكورب».