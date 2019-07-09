توزيع 12.2 ملياراً أرباحاً نقدية في «سوق دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

أنجز سوق دبي المالي بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2018، حيث تم توزيع 12.2 مليار درهم على 336,215 مستثمراً.وبلغ عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 35 شركة، وتم توزيع الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر.

وكان السوق أطلق العام الماضي نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية، علماً أن السوق بادر منذ العام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة آيفستر وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح من خلال إصدار الشيكات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق: «لا يألو السوق جهداً من أجل تزويد كافة فئات المتعاملين بخدمات وحلول ذكية وفعالة. وقد أسفرت جهودنا المتواصلة لتعزيز خدماتنا الرائدة عن تحقيق نقلة نوعية جديدة في أسلوب تقديم تلك الخدمة بقطاع أسواق المال، الأمر الذي تعزز بصورة أكبر مع إطلاق النظام الجديد لتوزيع الأرباح إلكترونياً دون أي تداخل للعنصر البشري».