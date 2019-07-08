تباين أداء الأسهم مع سيطرة حالة الترقب على الأسواق

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط سيولة شحيحة بلغت 110.8 ملايين درهم مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على الأسواق، لا سيما بعد الخسائر التي شهدتها أسواق المال العالمية. وأغلق سوق أبوظبي بالمنطقة الخضراء بعدما نجح في تعويض خسائره في الدقائق الأخيرة من الجلسة مدعوماً بمكاسب سهم «أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية»، بينما هبط سوق دبي بضغط من أسهم قيادية يتقدمها «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية».

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.08% أو 3.82 نقاط ليستقر عند مستوى 5003.28 نقاط متجاوزاً حاجز 5000 نقطة مجدداً بفضل صعود أسهم العقارات والطاقة، في حين فقد مؤشر سوق دبي نحو 11.94 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليغلق عند 2648.59 نقطة بضغط هبوط أسهم السلع والبنوك والعقارات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 110.81 ملايين درهم موزعة بواقع 60.6 مليوناً في دبي و50.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 79.9 مليون سهم منها 52.51 مليوناً في دبي و27.39 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 1713 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لــ «البيان الاقتصادي» إن المخاوف بشأن التوقعات باستمرار هبوط أسواق الأسهم العالمية ولاسيما الأمريكية والتي تأثرت أخيراً بتوقعات عدم خفض الفائدة امتدت آثارها إلى الأسواق الإقليمية بما فيها الأسواق المحلية التي ما زالت تفتقر إلى اتجاه واضح خصوصاً في ظل التراجع الملحوظ في مستويات السيولة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مع توقعات بتقليص الانتعاش القوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بفعل انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.54 %، مدفوعاً بهبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.76% في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.58%، وهبط قطاع النقل بنسبة 0.51% مع هبوط «أرامكس» 1.43% و«الخليج للملاحة» 0.12%، ونزل قطاع العقارات 0.37% مع انخفاض سهم «داماك» 2.41% و«أرابتك القابضة» 0.63% و«إعمار العقارية» 0.45%.

ونزل أيضاً قطاع السلع بعد هبوطه 1.69% على إثر هبوط سهم «دبي إكس بي» 2.03%، وانخفاض قطاع التأمين 0.66% مع تراجع سهم «دار التكافل» 2.83% و«سلامة للتأمين» 0.76% مع استقرار «دبي للتأمين» من دون تغيير يذكر.

نزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.05% مع هبوط «شعاع» 1.04%، في مقابل صعود قطاع الاتصالات بنسبة 0.39% مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها. وهيمن سهم «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 11.38 مليون درهم، تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بتداولات بقيمة 7.12 ملايين، ثم سهم الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بسيولة 6.95 ملايين درهم.

وتصدر سهم «مصرف السلام» الأسهم الرابحة بنسبة 8.36% ليغلق عند 1.05 درهم، فيما جاء سهم «أملاك للتمويل» في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 2.15% إلى 0.27 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقارات 1.96% مع صعود «الدار العقارية» 2.06% و«رأس الخيمة العقارية» 0.69%، وزاد قطاع السلع 1.66% مع ارتفاع سهم «دواجن رأس الخيمة» 14.62%. وارتفع قطاع الطاقة 0.97% مع صعود سهم «أدنوك للتوزيع» 2.3% و«دانة غاز» 0.42%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.53% مع ارتفاع سهم «الخليج للاستثمار» 14.20% وارتفع قطاع الصناعة 0.17% مع صعود سهم «بلدكو» 13.40%.

وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة 16.98 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بتداولات بقيمة 5.83 ملايين. ولم يرتفع في السوق سوى 10 أسهم تصدرها «دواجن رأس الخيمة» بنسبة 14.62% إلى 1.49 درهم، وكان سهم «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 0.405 درهم.

توعية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن حملة السندات لهم حق الحصول على فوائد السند دورياً وعلى أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس الإدارة إذا لحق بهم ضرر.

إفصاحات

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة أمانات القابضة قرار السماح لـ «المستشفى الملكي للنساء والأطفال» التابع لها بالحصول على قرض بنكي وتقديم الضمانات اللازمة باسمها، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 10 يوليو الجاري.

ـــ أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، عن تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال شهر يونيو 2019، حيث بلغ مجموع المبالغ المستلمة بسوق دبي المالي 32.32 مليون درهم، فيما بلغ مجموع المبالغ المستلمة بسوق البحرين نحو 2.6 مليون دولار، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.