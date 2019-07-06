«تملك الأجانب» يعزز المعنويات ويمنح الأسهم مكاسب أسبوعية

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

شهدت أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، صعوداً معززة بحالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بعد قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية حتى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي 1.3% أو ما يوازي 34.47 نقطة ليقفل عند 2660.53 نقطة مدعوماً مدعوماً بشكل رئيسي من «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.16% ليغلق مقترباً من حاجز 5 آلاف نقطة عند 4999.46 نقطة مع ارتفاع «اتصالات»، و«الدار»، و«أبوظبي التجاري»، فيما أسهم في صعود كلا المؤشرين مشتريات الأجانب والمؤسسات.

وكثف المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي محققين صافي شراء بنحو 170.8 مليون درهم.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصل صافي شراء الأجانب غير العرب في السوقين خلال الأسبوع نحو 146.16 مليون درهم منها 88.36 مليوناً في دبي و57.79 مليوناً في أبوظبي، فيما وصل صافي استثمارات المؤسسات لنحو 24.7 مليون درهم.

وربحت الأسهم المحلية ما يربو على 5.8 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي مع إعلان محفزات حكومية، أبرزها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، وإطلاق مبادرة الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضافت الأسهم نحو 5.81 مليارات درهم مكاسب سوقية موزعة بواقع 3 مليارات لأسهم أبوظبي و2.76 مليار لأسهم دبي، لتصل الرسملة السوقية إلى 866.02 مليار درهم.

وقال وسطاء في السوق، إن حالة الانتعاش بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي جاءت نتيجة نتيجة عدة أسباب، أبرزها، قرار مجلس الوزراء الصادر خلال الأسبوع والخاص بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، إضافة إلى إطلاق مبادرات حكومية لزيادة نشاط القطاع العقاري وأبرزها الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهدنة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أثرت إيجابياً على الأسهم العالمية ولاسيما الأمريكية والتي سجلت من مستويات قياسية.

وأضاف الوسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، إن المستثمرين يترقبون حالياً ظهور محفزات جديدة في الفترة المقبلة على رأسها نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي ستكون مؤشراً مهماً للمستثمرين لتنشيط الأسواق.

سوق دبي

تصدر ارتفاعات سوق دبي قطاع التأمين بنسبة 8.53% بدعم مكاسب «عُمان للتأمين» 13.6% و«سلامة للتأمين» 13.1% مغلقاً عند 0.656 درهم، وبتداولات أسبوعية مكثفة سجلت 132 مليون درهم تزامنا مع دخول مستثمر استراتيجي جديد بقائمة كبار الملاك، وارتفع قطاع السلع 3% مع صعود سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.7% مع توقيع الشركة اتفاقية بخصوص استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية (سيكس فلاجز) و(سيكس فلاجز دبي) داخل الإمارات.

كما صعد قطاع الخدمات بنسبة 2.47% مع صعود سهم «أمانات» بنسبة 5.26% مدعوماً بإعلان الشركة إبرام «المركز الطبي الدولي» إحدى الشركات ضمن محفظتها للرعاية الصحية، اتفاقيات استحواذ على ثلاث منشآت طبية في شمال مدينة جدة.

وصعد قطاع البنوك 2.2% بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 4.13% بعدما حصل على موافقة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا على صفقة شراء أسهم دنيز بنك من سبير بنك الروسي، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.69% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2.91% و«أرامكس» 0.96%، فيما ربح قطاع العقارات ما نسبته 0.46% مع ارتفاع «أرابتك القابضة» 6.76% و«ديار للتطوير» 1.62%، و«إعمار العقارية» 1.36% وقالت الشركة إن دبي لصناعات الطيران أعادت شراء أسهم تملكها إعمار فيها مقابل 107 ملايين دولار.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 154.38 مليون درهم ليغلق عند 4.48 دراهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 131.69 مليون درهم ليقفل عند 0.656 درهم، ثم «دبي الإسلامي» حاصداً نحو 72.62 مليون درهم ليصل عند 5.13 دراهم.

وحقق «عُمان للتأمين» أكبر نسبة صعود بنحو 13.64% إلى 1.50 درهم، فيما كان «مجموعة السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.18% إلى 0.48 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب في سوق دبي المالي نحو الشراء، بصافي استثمار 91.26 مليون درهم، موزعة بواقع 88.364 مليون درهم للأجانب، و2.89 مليون درهم للعرب. فيما مال الخليجيون والمواطنون نحو البيع، موزعة بواقع 62.34 مليون درهم للخليجيون، و28.92 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي مكاسب قطاع العقار بنسبة 2.5% مع صعود سهم «الدار العقارية» 2.65%، وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.14%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.87% مع نزول «طاقة» 5.06%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.11%، كما انخفض قطاع البنوك هامشيا بنسبة 0.09% مع تراجع «أبوظبي الأول».

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 227.07 مليون درهم ليغلق عند 14.82 درهماً، تلاه «الدار العقارية» بتداولات 68.64 مليون درهم ليقفل عند 1.94 درهم، ثم «اتصالات» حاصداً نحو 62.58 مليون درهم ليصل عند 16.78 درهماً. وتصدر «إشراق» الأسهم الرابحة بنسبة 6.5% إلى 0.41 درهم، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً بنحو 5.06% إلى 0.75 درهم.

وحقق المستثمرون العرب والأجانب في سوق أبوظبي صافي شراء بنحو 60.54 مليون درهم موزعة بواقع 57.79 مليون درهم للأجانب، و2.75 مليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 60.53 مليون درهم موزعة بواقع 9.17 ملايين درهم للخليجيين، و51.36 مليون درهم للمواطنين.

شراء

مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 151.79 مليون درهم، منها 146.15 مليون درهم للأجانب، و5.64 ملايين درهم للعرب. فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 151.79 مليون درهم، منها 71.51 مليون درهم للخليجيين، و80.28 مليون درهم للمواطنين.

وعززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 24.87 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 26.66 مليون درهم.