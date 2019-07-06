إنتاج «أوبك» ينخفض لأدنى مستوى في 5 سنوات

المصدر: لندن -رويترز

كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض لأدنى مستوى في خمس سنوات إذ لم تعوض زيادة في الإمدادات السعودية الفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة.

ويُظهر المسح أن دول منظمة (أوبك) البالغ عددها 14 ضخت 29.60 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يومياً مقارنة مع الرقم المعدل لإنتاج مايو وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2014.

وعلى الرغم من انخفاض الإمدادات، تراجع سعر النفط الخام بعدما بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر في شهر أبريل عند ما يربو على 75 دولاراً للبرميل إلى ما دون 63 دولاراً.

واتفقت الدول المنتجة في اجتماعات الأسبوع الماضي في فيينا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس 2020.

وخلص المسح إلى أن من بين الدول التي ضخت المزيد من النفط، عززت السعودية الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 9.8 ملايين برميل يومياً مقارنة مع رقم معدل لشهر مايو.