مخاوف رفع الفائدة بعد بيانات الوظائف «القوية» تهبط بالأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك ـ رويترز

تراجعت الأسهم الأمريكية أمس مع توقعات بتقليص الانتعاش القوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبط مؤشر داو جونز 128 نقطة أو 0.5% إلى 26839.75 نقطة، ونزل ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17 نقطة أو 0.60% إلى 2978.25 نقطة، وتراجع ناسداك 46.95 نقطة أو 0.58% إلى 8123.28 نقطة. واستقرت الأسهم الأوروبية، واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوى في أكثر من 12 شهراً.

ويتجه المؤشر صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة مع انخفاض أسهم انفينيون وإس. تي. ميكروالكترونيكس وسيلترونيك ما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.5 بالمئة.ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة بما يفوق المؤشرات المناظرة.

وأغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، وارتفع مؤشر نيكي 0.2 بالمئة ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 2.2 بالمئة محققاً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

ومن جهته، أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 224 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر يونيو مقابل 72 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يضيف 162 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع قليلاً إلى 3.7 بالمائة بنهاية شهر يونيوالماضي لكنها لا تزال قرب أدنى مستوياتها في نحو 50 عاماً، ومقابل 3.6 % المسجل في الشهر السابق له.