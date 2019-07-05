الأسهم المحلية تغلق على تباين مع تراجع مستوى السيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس وسط تذبذب أداء الأسهم القيادية مع تراجع مستويات السيولة. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.2% ليغلق مقترباً من حاجز 5 آلاف نقطة عند مستوى 4999.46 نقطة، مع ارتفاع قطاع العقار والاستثمار والبنوك، وصعود الاتصالات، فيما انخفض سوق دبي 0.21% عند مستوى 2660.53 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 278.35 مليون درهم، موزعة بواقع 153.28 مليوناً في دبي، و125.07 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 175.14 مليون سهم، منها 124.15 مليوناً في دبي، و125.07 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2931 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي مع صعود قطاع العقارات وسط تباين أداء أسهمه، حيث ارتفع «الدار العقارية» 2.65%، فيما تراجع «القدرة القابضة» 10%، وهبط «منازل» 0.53%. وصعد قطاع الاستثمار 0.89% مع ارتفاع «إشراق القابضة» 2.76%، كما ارتفع قطاع البنوك بنحو 0.17% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09%. وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع التأمين 0.05% مع ارتفاع «ميثاق» 1.99%.

وحل «أبوظبي الأول» في صدارة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 55.88 مليون درهم، إلى 14.82 درهماً. وكان سهم «إشراق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.76% إلى 0.410 درهم، فيما كان سهم «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.900 درهم.

سوق دبي

وفي دبي، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.74% بفعل نزول «المدينة» 2.62%، و«سوق دبي المالي» 0.84%، و«دبي للاستثمار» 0.80%، في مقابل ارتفاع «اكتتاب القابضة» 2.05%، و«شعاع كابيتال» 0.10%. وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.44% مع تراجع «تبريد» 1.15%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.39% مع انخفاض سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.37% على أثر تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.44%، و«دبي الإسلامي» 0.39%، ونزل قطاع النقل بنسبة 0.22% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.93%، فيما ارتفع قطاع التأمين 0.65% مع ارتفاع سهم «سلامة للتأمين» 1.23%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45 مليون درهم، ليغلق عند 4.48 دراهم. وسجل سهم «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.33% إلى 0.279 دراهم، فيما كان سهم «المدينة» الأكثر تراجعاً بنسبة 2.62% إلى 0.223 درهم.

ناسداك دبي

وارتفع مؤشر «ناسداك دبي» هامشياً 0.05% إلى 3140.76 نقطة من 3139.14 نقطة إغلاق الأربعاء، فيما بلغت الأحجام 2.12 مليون سهم محققاً سيولة بلغت 33.27 مليون دولار من خلال 492 صفقة.

وكان أكثر الأسهم سيولة سهم موانئ دبي العالمية بتحقيق 33.27 مليون دولار، من خلال التداول على 2.11 مليون سهم، ليتراجع 1.88% إلى 15.7 دولاراً. وجاء ثانياً، سهم الإمارات ريت بسيولة بلغت 17.59 ألف دولار، من خلال التداول على 13.03 ألف سهم، متراجعاً بنسبة 1.2%.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر انتخاب الحر محمد حمد السويدي رئيساً لمجلس الإدارة، ويزن أبو كلل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، واستمرار تعيين عبدالهادي السعدي كرئيس تنفيذي للشركة ومنحه سلطات تنفيذية.

يجتمع مجلس إدارة شركة فودكو القابضة الثلاثاء المقبل لمناقشة مواضيع اعتيادية تخص سير العمليات بالشركة وما يستجد من أعمال.

إرشادات

وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل هيئة الأوراق المالية لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.