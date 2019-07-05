نزوح 15.1 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، إن المستثمرين سحبوا 15.1 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد مبيعات قاربت مستويات قياسية في الولايات المتحدة قبيل قمة مجموعة العشرين، بينما ضخوا 6.3 مليارات دولار في السندات في 4 أيام تداول حتى الثاني من يوليو.

وشهد يوم الجمعة الماضي خامس أكبر مبيعات يومية في الأسهم الأمريكية على الإطلاق بقيمة 15.7 مليار دولار قبيل قمة مهمة لمجموعة العشرين حين اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لبحث النزاع التجاري.

وقال بنك أوف أمريكا استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر، إن هدنة التجارة وقرار تخفيف الحظر على هواوي تكنولوجيز اللذين تمخضا عن الاجتماع أطلقا ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار دولار على صناديق التكنولوجيا.

وتضمنت التدفقات الخارجة من الأسهم 10.9 مليارات دولار نزحت من صناديق المؤشرات و4.2 مليارات دولار من الصناديق المشتركة. وتكبدت الولايات المتحدة أكبر خسارة للسيولة بقيمة 13.8 مليار دولار، بينما استمر النزوح من أوروبا وبقيمة ملياري دولار.

واجتذبت اليابان تدفقاً متوسطاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما سجلت الأسواق الناشئة نزوحاً بقيمة 500 مليون دولار.

واستقطبت السندات تدفقات للأسبوع السادس والعشرين على التوالي وبقيمة 6.3 مليارات دولار.

وغطى التقرير 4 أيام تداول حتى الثاني من يوليو بدلاً من الخمسة أيام المعتادة بسبب عطلة في الولايات المتحدة أمس.