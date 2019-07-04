العقار يدعم أسهم أبوظبي.. وجني أرباح جزئي في دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب العقار والبنوك، بينما تراجع سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، بعد مكاسبه الأخيرة، فيما تجاوزت السيولة 350 مليون درهم.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 10.54 نقاط ليغلق عند 4989.38 نقطة مع ارتفاع أسهم «الدار العقارية» و«أبوظبي الأول». فيما هبط سوق دبي بعد صعوده 4 جلسات متتالية، فاقداً 12.88 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليغلق عند 2666.04 نقطة، بفعل عمليات جني أرباح على أسهم العقارات والسلع.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن حالة التباين جاءت نتيجة تأثر الأسواق المحلية سلباً بهبوط الأسهم العالمية بسبب مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما جاء التأثير الإيجابي بدعم من قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، والخاص بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى نحو 354.4 مليون درهم، موزعة بواقع 176.87 مليون درهم في دبي، و177.53 مليون درهم في أبوظبي، فيما جرى تداول 204.48 ملايين سهم، منها 154.07 مليون سهم في دبي، و50.41 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2980 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقارات بنسبة 1.2% بعدما تراجع «إعمار العقارية» 1.33% و«داماك» 1.5% و«إعمار للتطوير» 1.25% و«الاتحاد العقارية» 1.2% و«إعمار مولز» 0.98% و«ديار» 0.94%، كما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.85% مع هبوط «دي إكس بي» 1.01%.

ونزل قطاع النقل بفعل تراجع سهم «أرامكس» مع هبوطه بنسبة 0.71%، فيما انخفض قطاع البنوك 0.4% مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.44% و«دبي الإسلامي» 0.39%. وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.07% مع انخفاض «شعاع» 1.03%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 40.98 مليون درهم، ليغلق عند 4.45 دراهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين» بتداولات 33.48 مليون درهم ليصل إلى 0.648 درهم، ثم سهم «العربية للطيران» بسيولة 25.64 مليون درهم، ليقفل عند 1.07 درهم. وتصدر سهم «الاستشارات المالية - إيفا» الأسهم الرابحة ليغلق عند 0.214 درهم، فيما كان سهم «الخليج للملاحة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.29% إلى 0.810 درهم.

تداولات أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك 2.33% مع ارتفاع «مصرف الشارقة الإسلامي» 3.7%، و«أبوظبي الأول» 0.68%. وارتفع قطاع العقار 0.91% بدعم صعود سهم «الدار العقارية» 1.1%، وارتفاع «القدرة القابضة» 1%.

وارتفع قطاع التأمين 0.08% مع ارتفاع «ميثاق» 3.5% وارتفع قطاع الصناعة 0.04% مع صعود «بلدكو» 4.86%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية 1.16% مع انخفاض «أغذية» بنسبة 2.23%. ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 87.57 مليون درهم، ليصل إلى 14.8 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 29.21 مليوناً ليغلق متراجعاً بنسبة 1.18% عند 8.35 دراهم، ثم سهم «الدار العقارية» بتداولات 21.15 مليون درهم ليصل إلى 1.89 درهم. وكان سهم «بلدكو» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.86% إلى 0.388 درهم، فيما كان سهم «الخليج للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.98% إلى 1.69 درهم.

ناسداك دبي

وتراجع مؤشر «ناسداك دبي» إلى 3139.14 نقطة من 3144.47 نقطة إغلاق يوم الثلاثاء الماضي، فيما زادت التداولات، حيث بلغت الأحجام 1.22 مليون سهم محققاً سيولة بلغت 19.18 مليون دولار من خلال 412 صفقة.

وكان أكثر الأسهم سيولة سهم موانئ دبي العالمية بـ 19.17 مليون دولار، من خلال التداول على 1.19 مليون سهم وتراجع 1.23% إلى 16 دولاراً. وجاء ثانياً، سهم الإمارات ريت بسيولة 17.59 ألف دولار، من خلال التداول على 13.03 ألف سهم، متراجعاً 1.22%.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الثلاثاء الماضي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات بشأن المستجدات المالية، ومستجدات المشاريع والموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ـــ قالت شركة دار التأمين، إن محمد وسيم وليد خياطة استقال من منصبه كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 5 مايو 2019، وتم اختيار مرتضى الهاشمي بديلاً عنه، على أن يتم المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع يعقد لها.

إرشادات

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل هيئة الأوراق المالية لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.